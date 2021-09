Patrick Dempsey accusé d’avoir violé les acteurs de “Grey’s Anatomy”

Une autre ancienne productrice exécutive, Jeannine Renshaw, allègue qu’Ellen Pompeo, la protagoniste de l’histoire, était très frustrée par le comportement de son mari dans la fiction et qu’elle ne pouvait pas supporter qu’il se plaigne alors que les jours de tournage étaient plus longs que prévu.

Patrick Dempsey (Spécial)

Cependant, pour défendre Dempsey, il ajoute qu’il a toujours rectifié le tir lorsqu’ils lui ont fait voir qu’il n’était pas le seul à être fatigué à cause de son emploi du temps chargé. “Il devient littéralement fou s’il doit s’asseoir et attendre. Il veut y aller. sortir et conduire sa voiture de course. Ou faire quelque chose d’amusant. Il est comme l’enfant de la classe qui veut toujours aller à la récréation “, dit Renshaw à propos de son personnage.

En fin de compte, Shonda Rhimes a apparemment donné un ultimatum au réseau ABC, ou à l’acteur ou à elle, après avoir été témoin d’une de ses scènes. “Personne ne voulait qu’il parte, parce qu’il était la série. Lui et Ellen. Patrick est un charme. Cette affaire finit par vous affecter”, a déploré Renshaw. Il convient de noter que le même livre recueille également les déclarations des personnes qui ont travaillé avec Patrick Dempsey lors de ses derniers jours en tant que Derek Shepherd et ils le décrivent comme un acteur gentil et toujours prêt à donner le meilleur de lui-même.