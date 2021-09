Patrick Dempsey aurait été “misérable” dans Grey’s Anatomy

« Je regarde maintenant ce que Katherine Heigl a vécu et je dois me demander si elle aurait été traitée de la même manière si tout cela s’était produit maintenant ? » Rice a admis. “En fin de compte, je ne pense pas. Je pense que l’attention qu’elle a reçue était très sexiste parce qu’elle était une femme très puissante, franche et réussie. Elle demandait ce qu’elle voulait.”

Alors, comment Rice a-t-elle su par où commencer pour Comment sauver une vie ?

“Je me suis juste concentré sur ce qui était important pour moi en tant que journaliste qui couvrait l’émission et qui était aussi une fan”, a-t-elle expliqué. “Je me suis concentré sur les moments qui ont apporté le plus de chaleur au fil des ans et nous avons tous fait parler. J’espérais qu’en revisitant ces moments, nous pourrions en découvrir plus.”

Comment sauver une vie : L’histoire intérieure de Grey’s Anatomy est disponible partout où les livres sont vendus.