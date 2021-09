Patrick Dempsey aurait été une terreur diva sur le tournage de “Grey’s Anatomy” ⋆ .

17 septembre 2021 / Publié par : Emily

Il y a un livre à venir sur le drame des coulisses de L’anatomie de Grey, intitulé, Comment sauver une vie : L’histoire intérieure de Grey’s Anatomy. C’est écrit par Entertainment Weekly’s Lynette Riz, et il est déjà dit (dans ce même article) qu’elle remportera les Pulitzers, les Booker Prizes et les Gosspy Biotch Awards. Désolé, auteurs super sérieux de ~littérature~, ce n’est pas votre année !

Le livre renverse le thé sur celui de Patrick Dempsey 2015 sortie du salon. Il y a toujours eu des rumeurs selon lesquelles le Dr McDreamy aurait été tué parce que Patrick était une diva et Shonda Rimes le détestait. Mais maintenant, nous avons une confirmation réelle du producteur exécutif James D. Parriott, qui a été ramené à la série pour superviser la sortie de Patrick. James dit que Patrick a été licencié en raison de “problèmes RH” non sexuels. Apparemment, il terrorisait le plateau et “certains membres de la distribution avaient toutes sortes de SSPT avec lui”. James ajoute que Shonda et Patrick étaient à la gorge l’un de l’autre, Ellen Pompeo était frustré de se plaindre constamment des longues heures, et il « n’aimait pas l’inconvénient de venir tous les jours et de travailler ». Putain, bienvenue au club !

Le Hollywood Reporter a tout le huitième chapitre du livre qui couvre la sortie de Patrick. Lynette interviewe un tas de personnes impliquées dans la série, et beaucoup d’entre elles disent encore que Patrick était un « amoureux » charismatique, complètement misérable sur le plateau. Voici quelques faits saillants :

James D. Parriott Shonda avait besoin d’un OG pour jouer le rôle de showrunner pendant quatorze épisodes. Il y avait des problèmes de RH. Ce n’était en aucun cas sexuel. Il terrorisait en quelque sorte le plateau. Certains membres de la distribution avaient toutes sortes de SSPT avec lui. Il avait cette emprise sur le plateau où il savait qu’il pouvait arrêter la production et effrayer les gens. Le réseau et le studio sont descendus et nous avons eu des sessions avec eux. Je pense qu’il en avait juste fini avec le spectacle. Il n’aimait pas l’inconvénient de venir travailler tous les jours. Lui et Shonda étaient à la gorge l’un de l’autre. Jeannine Renshaw (Producteur) Il y avait des moments où Ellen était frustrée par Patrick et elle se fâchait parce qu’il ne travaillait pas autant. Elle était très attachée à ce que les choses soient justes. Elle n’aimait tout simplement pas que Patrick se plaigne que « je suis là trop tard » ou « je suis là depuis trop longtemps » alors qu’elle avait deux fois plus de scènes dans l’épisode que lui. Quand j’en ai parlé à Patrick, je lui disais : « Regarde autour de toi. Ces gens sont ici depuis six heures trente. » Il dirait : « Oh, ouais. » Il comprendrait. C’est juste que les acteurs ont tendance à voir les choses de leur propre point de vue. Il est comme un gamin. Il a tellement d’énergie qu’il dirait : « Qu’est-ce qui se passe ensuite ? » Il sort littéralement de sa peau, assis et attendant. Il veut être au volant de sa voiture de course ou faire quelque chose d’amusant. C’est le gamin de la classe qui veut aller à la récréation.

Un membre de longue date de l’équipe raconte à Lynette qu’une fois que d’autres actrices de la série « obtenaient tout ce pouvoir », elles se plaignaient à Shonda que Patrick était un cauchemar non professionnel :

Il était juste enfermé dans le froid. Son comportement n’était pas le meilleur, mais il n’avait nulle part où aller. Il était si malheureux. Il n’avait personne à qui parler. Quand Sandra est partie, je me souviens qu’il m’a dit : « J’aurais dû partir alors, mais je suis resté parce qu’ils m’ont montré tout cet argent. Ils me jetaient juste de l’argent sur moi.

La productrice Jeannine ajoute que Patrick se plaignait, se plaignait, se plaignait, et une fois que Shonda en a finalement été témoin, “c’était la goutte d’eau”:

Shonda a dû dire au réseau : « S’il n’y va pas, j’y vais. Personne ne voulait qu’il parte, parce qu’il était le spectacle. Lui et Ellen. Patrick est un amoureux. Ça te fout en l’air, cette affaire.

Patrick dit à Lynette qu’il a travaillé « dix mois, quinze heures par jour » et qu’il n’a jamais connu son emploi du temps à l’avance. Il dit:

Faire cela pendant onze ans est un défi. Mais vous devez être reconnaissant, car vous êtes bien rémunéré, donc vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre parce que vous n’avez pas vraiment de droit.

Mais on aurait dit qu’il se plaignait de toute façon. Et un rappel que Patrick a gagné 400 000 $ par épisode au cours de la dernière saison. Donc, ce n’est certainement pas un bon appel à râler devant l’équipage qui avait de plus longues heures et ne gagnait qu’une fraction de ce salaire. Ahhh, les acteurs. Donc, tellement ignorant. Mais tellement, tellement jolie. Je veux dire, je ne suis même pas fan de Grey, mais je tuerais des humains innocents pour avoir une chance de passer mes mains dans les beaux cheveux de Patrick.

Photo : Wenn.com