Patrick Dempsey est prêt pour un record de Grey’s Anatomy qu’un seul acteur a jamais atteint

Il sera intéressant de voir si Patrick Dempsey est nominé pour l’Emmy du meilleur acteur invité dans une série dramatique, étant donné que ce serait sa première nomination pour Grey’s Anatomy et seulement sa deuxième nomination aux Primetime Emmy. Le premier, par coïncidence, étant celui d’acteur invité exceptionnel dans une série dramatique en 2000 pour Once and Again. Étant donné que le retour tant attendu de Derek a rendu les fans partout émus et heureux, aspirant à plus de temps avec lui, il ne serait pas surprenant que l’Académie décide de le nommer.