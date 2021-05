Patrick Ewing a tué la NBA

Les Knicks Ils sont de retour en séries éliminatoires. Avec un premier tour amical avant Atlanta Hawks, les garçons de Thibodeau peut égaler le meilleur de la franchise ce siècle, avec les demi-finales de conférence qu’ils ont obtenues en 2013. Regarder au-delà de ce record semble impossible pour les Knicks qui rêvent d’imiter les triomphes du début du siècle, quand Patrick Ewing, comme il dit Kevvo au Acte, détruit le NBA.

Tuer le flux de la ligue Patrick Ewing

Kevvo

Le chanteur se réfère dans cette ligne au centre des Knicks pour expliquer qu’il n’avait pas de rival, que c’était lui qui ne donnait pas d’options à ses rivaux. Le géant de la peinture est une véritable légende de la compétition et a conduit les Knicks à deux finales NBA, celles de 1994 et 1999, que le Fusées de Olajuwon et le premier Éperons gagnants de Popovich ils l’ont emmené.

Leurs chiffres individuels sont scandaleux. En les examinant ci-dessus, nous trouvons treize saisons totalisant en moyenne plus de 20 points par match (28,6 en 1990) et plus de 10 rebonds dans neuf d’entre elles. Onze fois All-star (l’un d’entre eux dans sa saison recrue), recrue de l’année, meilleur buteur de tous les temps de la franchise, membre de la Équipe de rêve avec États Unis…

Un domaine admirable auquel Kevvo veut rendre hommage en quelques vers avant de recevoir Tracy Mcgrady. Le Portoricain fait référence au chiffre 1 qui Mcgrady porté sur son dos dans ses meilleures années en NBA. De plus, il est suivi dans la chanson par “las Noir Mamba sont de KB “, par rapport aux chaussures de Kobe Bryant, et les statistiques du joueur de baseball Barry Obligations.

