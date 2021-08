Patrick Herrmann de Gladbach pense que son équipe aurait dû se voir infliger des pénalités contre le Bayern Munich

in

Patrick Herrmann du Borussia Mönchengladbach sait ce qu’il a vu.

Alors que Marcus Thuram donnait des ajustements au nouveau défenseur central du Bayern Munich, Dayot Upamecano, Herrmann était convaincu que l’ancien défenseur du RB Leipzig avait franchi la ligne deux fois et avait écopé de pénalités.

«Pour moi, en tant que joueur du Borussia, c’étaient des tirs au but. Surtout le second peut être donné. Je vois le contact depuis le banc », a déclaré Herrmann (tel que capturé par Tz). “Marquer un point contre le Bayern, c’est toujours bien, le Bayern a aussi eu des occasions. C’était une atmosphère géniale ici avec les fans et nous attendons avec impatience la saison.

L’intimidation d’Upamecano par Thurman a été l’un des vrais points sensibles de la seconde mi-temps pour le Bayern Munich. Alors que Thuram aurait dû marquer au moins une fois sur un jeu régulier qu’il a à peine raté, les deux appels – très proches – pour ne pas gifler Upamecano avec un penalty ont finalement contribué à déterminer l’issue du match aux yeux de certains observateurs.