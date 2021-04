Patrick John Flueger, PD de Chicago, parle de la suite de Burzek après leur grand combat

Spoilers à venir pour l’épisode 10 de Chicago PD Saison 8, appelé « La vérité radicale.«

Chicago PD a livré une douzaine de cas pour Ruzek avec « The Radical Truth », quand ce qui semblait être une journée relativement normale s’est transformé en kidnapping de son père, la découverte de quelques secrets désagréables et la ruine potentielle du nom de Ruzek au sein du CPD. Alors que tout a plus ou moins fonctionné – au moins, le père de Ruzek a survécu et Ruzek n’a assassiné personne pour protéger le nom de famille – l’épisode s’est terminé sur un horrible combat entre Burgess et Ruzek. Maintenant, Patrick John Flueger, qui joue Ruzek, a expliqué ce qui allait suivre pour Burzek après leur combat.