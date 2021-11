PATRICK LAWRENCE : La manufacture du déclin

par Patrick Lawrence, Consortium News :

« WLes civilisations modernes ont appris à reconnaître que nous sommes mortels comme les autres. On avait entendu parler de mondes entiers évanouis, d’empires sombrés… coulés dans les profondeurs inexplorables des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, leurs grammaires, dictionnaires, classiques… leurs critiques et les critiques de leurs critiques…. Nous ne pouvions pas les compter. Mais ces épaves, après tout, ne nous concernaient pas.

C’est Paul Valéry, le poète moderniste, essayiste et académicien, écrivant en avril 1919. La Grande Guerre n’était que de quelques mois. L’Europe comprit, ne serait-ce que de façon subliminale à ce moment-là, que l’ordre mondial dont elle avait été le centre s’était brisé comme du verre. Ou, pour mieux dire, que l’Europe l’avait brisé.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

« Tout est venu en Europe, et d’Europe tout est venu. Ou presque tout », a écrit Valéry. « Or, la situation actuelle permet de se poser cette question capitale : l’Europe conservera-t-elle son leadership dans toutes les activités ? L’Europe deviendra-t-elle ce qu’elle est en réalité : c’est-à-dire un petit cap du continent asiatique ? [Emphasis the author’s.]

Valéry s’intéressait moins aux paysages détruits de l’Europe et à son économie en morceaux qu’il ne l’était à ce qui était arrivé aux esprits et aux esprits européens – à la façon dont les gens pensaient et ressentaient. Les meilleurs cerveaux européens venaient de se perdre « à trouver un moyen d’enlever les barbelés, de déjouer les sous-marins ou de paralyser le vol des avions ».

Puis, la guerre finie, l’Europe ne savait plus penser. Les Européens ne pouvaient pas parler entre eux de leurs nouvelles circonstances soudainement arrivées. Les gens se retirèrent dans les classiques de la culture européenne et se mirent à répéter les vieilles vérités quant à l’ancienne grandeur du continent. Valéry a intitulé l’essai que je cite « La crise intellectuelle ». Son thème était « le désordre de notre Europe mentale ».

Il fait réfléchir, pour ne pas dire plus, de s’asseoir en Amérique en 2021 et de lire les réflexions d’un écrivain assis à Paris il y a 102 ans. Le monde que l’Amérique a fait dans les années d’après 1945 a pris fin comme la Grande Guerre a mis fin au monde que Valéry, né en 1871, connaissait comme le sien.

Et les Américains souffrent des mêmes handicaps que les Européens de 1919 : ils ne peuvent pas penser. Ils ne peuvent pas parler clairement entre eux.

En un mot, ils fabriquent leur propre déclin alors qu’ils reculent devant le monde tel qu’il est en ce siècle post-américain.

« Requis pour tuer »

Seule une civilisation matériellement avancée aurait pu provoquer toutes les atrocités et les destructions de la Première Guerre mondiale, a observé Valéry : « Il fallait sans doute beaucoup de science pour tuer autant d’hommes… mais des qualités morales étaient également requises. Connaissance et Devoir : Doit-on vous soupçonner aussi ? [Emphasis again the author’s.]

Il faut, dire oui, répondre à Valéry avec un siècle de retard.

L’Amérique, la nation la plus matériellement avancée de l’histoire de l’humanité, a commis la même erreur que Valéry a décrite depuis qu’elle s’est désignée, au milieu du XIXe siècle, comme l’incarnation même du Progrès avec un P majuscule. progrès pour un authentique progrès humain.

Quant à ce dernier, l’Amérique a fait peu comme mesuré par les vies que les Américains vivent maintenant. Et maintenant, alors que le monde qu’elle cherchait à créer à son image suit son propre chemin, l’Amérique se trouve un empire désespéré sans qualités morales à proprement parler mesurées par sa conduite. Pris dans un grand jeu de simulation, il a désormais sa propre « crise intellectuelle ».

Trois cas, parmi les innombrables dont nous disposons, méritent notre considération pour leur proximité. Dans chacun, nous devons noter non seulement ce que l’Amérique a fait ou n’a pas fait ; en prenant une page de Valéry, nous devons également penser aux conséquences plus profondes pour tous les Américains de ce que fait ou ne fait pas leur nation.

Julien Assange

La semaine dernière, la Cour royale de justice de Londres a repris la procédure dans l’affaire Julian Assange et a entendu les arguments américains pour annuler la décision du début de l’année selon laquelle la Grande-Bretagne ne devrait pas extrader Assange vers les États-Unis par souci de son état mental et du bilan américain de mauvais traitements infligés aux prisonniers. dans les prisons « supermax ». Les irrégularités juridiques qui ont figuré dans ces procédures depuis le début étaient à nouveau en évidence.

Il est parfaitement clair pour quiconque se penche sur cette affaire qu’Assange risque jusqu’à 175 ans de prison pour avoir révélé les crimes de guerre américains et alliés en Afghanistan et en Irak dans la période post-2001. Comme Chris Hedges l’a écrit la semaine dernière, « Si Assange est extradé et reconnu coupable d’avoir publié des documents classifiés, cela créera un précédent juridique qui mettra effectivement fin aux rapports sur la sécurité nationale, permettant au gouvernement d’utiliser la loi sur l’espionnage pour inculper tout journaliste qui possède des documents classifiés. , et tout dénonciateur qui divulgue des informations classifiées.

Ce qui est en cause à Londres est clair. Le titre de l’article de Hedges le dit mieux que moi : « La bataille la plus vitale pour la liberté de la presse à notre époque ».

Le traitement d’Assange dans la prison de Belmarsh au cours des deux dernières années et demie a été qualifié à juste titre de torture. Je dirais aussi qu’il s’agit d’une atrocité contre les droits de l’homme. Cela aussi est clair.

Et que pensent et disent la plupart des Américains du sort de Julian Assange ? Qu’est-ce que la presse, dont les principes et la pratique professionnelle sont en jeu, dit et fait ? La plupart des Américains savent peu ou pas du tout l’affaire Assange. Hormis les médias indépendants, la presse ne peut pas en parler en raison de son rapport malsain au pouvoir.

Cela inflige des dommages d’un type qui n’est pas suffisamment pris en compte. C’est le mal causé par l’ignorance et le silence – un mal auto-infligé. Une société qui ne peut pas faire face à une crise de sa presse comme celle à laquelle l’Amérique est confrontée depuis quelques années est condamnée à continuer sans une presse libre. Il est paralysé pour agir dans son propre intérêt.

Colin Powell

Ensuite, il y a l’affaire Colin Powell. On sut dès l’annonce de la mort de Powell que les Américains allaient pendant des jours et des jours faire l’éloge d’un patriote, d’un héros, d’un brave guerrier, d’un grand homme d’État, d’un grand Américain et de tout le reste. J’ai gardé ma radio résolument tournée vers une station classique jusqu’à ce que je me rende compte que la côte était libre.

Du célèbre mensonge de Powell à l’ONU quant à la présence d’armes de destruction massive en Irak – le mensonge le plus important jusqu’à présent raconté au cours de ce siècle – la presse corporative a dit aussi peu qu’elle pouvait s’en tirer, et ce qu’elle a dit était du blanchiment. De son incendie de villages vietnamiens, de ses dissimulations post-My Lai, de ses rôles dans le scandale Iran-Contra et de l’invasion flagrante illégale du Panama en 1989, et d’autres marques de ce genre sur le dossier de Powell – de ces rien.

Lire la suite @ ConsortiumNews.com