Patrick Lundy sort « He’s Still the Light »

Les ministres de la musique de Patrick Lundy sortent un nouveau single « He is Still the Light ».

*« Plus de 200 chanteurs ont été invités », a déclaré Patrick Lundy, chef de choeur et fondateur de la Ministres de la Musique (Église Ebenezer AME), à propos de la « Faiseur de chemin » album.

Ils font actuellement la promotion du nouveau single, « Il est toujours la lumière, » hors du projet. Leur huitième album marque le 25e anniversaire de la chorale.

« Nous célébrons notre 25e anniversaire, qui est une étape importante, et je voulais que tous les ministres de la musique en fassent partie… nos ministres de Géorgie, nos anciens élèves de DC et les ministres actuels », a-t-il ajouté à propos de l’invitation à participer sur le projet « Way-Maker ».

Originaire de Géorgie, Patrick est diplômé de Howard (University), à Washington, DC, avec un Bachelor in Music Business. Il a formé les ministres de la musique (MOM) en 1994 à l’église Ebenezer AME à Fort. Washington, Maryland. En 1995, MOM a sorti son premier album « We Sing the Power » ; » suivi de leur deuxième album « Carried Me » en 1998 ; puis « Standin’ » (Allen & Allen Music Group) en 2003, qui a été produit par Dorothy Norwood, puis « The Fellowship » (Meridian) en 2005. C’est l’album « The Fellowship » qui a rassemblé Patrick Lundy et les ministres de la musique (PL&MOM) leur première position sur le tableau des albums Gospel de Billboard au n°29. Leur cinquième album était « Determined » (Central South) en 2007, suivi de leur sixième album « Majesty » en 2014, et « By Faith » (Daywind Records) était leur septième et dernier sorti en 2017 avant le projet « Way-Maker ». – qui a culminé à la 15e place du BDS Gospel Airplay Chart lors de sa sortie.

« Nous les avons répétés indépendamment », m’a expliqué Patrick. « Je les ai adaptés à une chanson en particulier. Ce sont tous… des chanteurs talentueux… Dieu m’a donné. Mon premier chœur que j’ai choisi parmi ceux avec qui travaillaient dans la région de DMV. Quand j’écris des chansons, c’est plus d’inspiration. Nous (les auteurs-compositeurs) écrivons nos expériences.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Pee Wee Kirkland, Earl ‘The Pearl’ Monroe principaux nominés pour HBCU Black College Basketball HOF

Basé à Washington, DC, PG&MOM s’est produit au PBS annuel « A Capital Fourth », pour la Maison Blanche avec la tournée World’s Fair représentant les États-Unis au Portugal, en Espagne et en Italie, et au Kennedy Center for the Performing Arts. Le dernier single « He is Still the Light » présente la voix de Beverly Askia, est écrit par Lundy et produit par Cedric Thompson (Donald Lawrence, Bishop TD Jakes).

« Nous avons un producteur primé aux Grammy Awards de Caroline du Nord », a ajouté Patrick. « … Il est important de trouver quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance pour votre musique. » www.PLundyMOM.org

COLONNE SYNDIQUÉE : Eunice Mosley, MS, MBA, MPhil a un lectorat hebdomadaire estimé à plus de ¼ millions avec Le pouls du divertissement. Elle est également stratège en relations publiques et consultante en gestion d’entreprise chez Freelance Associates, et directrice des promotions (at-large) pour The Baltimore Times. www.ThePulseofEntertainment.com. ÉVÉNEMENTS: Conférence de divertissement « Uplifting Minds II » (ULMII), fondée par Eunice en 1999, est dans sa 23e année. Les prochains événements arrivent Baltimore samedi 16 avril 2022 présenté par Security Square Mall et The Baltimore Times, et Los Angeles Samedi, 5 novembre 2022 via Zoom. L’événement ULMII est un libre conférence de divertissement offrant une session de questions-réponses avec un panel de l’industrie professionnelle, une vitrine de talents professionnels et un concours national de talents (voix, composition, danse et jeu d’acteur) où les artistes en herbe ont la chance de recevoir plus de 16 000 $ d’une valeur en prix/produits/services. Vous pouvez vous connecter sur www.UpliftingMinds2.com pour plus d’informations, ou sur RSVP, pour Zoom Access. [email protected]divertissement.com.

www.GoFundMe.com/Uplifting-Minds-II-Entertainment-Conference