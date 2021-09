Patrick Mahomes aborde la vidéo virale d’un frère versant de l’eau sur un ventilateur

En ce qui concerne les prétendus chahuteurs, Kansas City Chiefs Quarterback Patrick Mahomet a le dos de son frère.

Après le match de l’équipe contre les Ravens de Baltimore le dimanche 7 septembre. Le 19, un fan tapageur de cette dernière équipe a posté une vidéo montrant le frère de l’athlète vedette Jackson Mahomes l’arrosant d’eau en bouteille d’une suite supérieure au stade M&T Bank à Baltimore après la défaite des Chiefs.

Lors d’une conférence de presse des Chiefs le mardi 7 septembre. Le 21 janvier, Patrick a été interrogé sur le clip, qui est devenu viral. Il a dit que la vidéo n’incluait pas les choses dites à sa fiancée, Bretagne Matthieu, et son frère.

“Oui, je veux dire, c’est évidemment quelque chose que nous ne voulons pas nécessairement faire”, a déclaré Patrick. “Il y a eu des choses qui lui ont été dites, et à Brittany, que vous ne voyez pas dans le clip. Mais, je veux dire, il a été bon dans ce domaine, en n’essayant pas de répondre à ce genre de choses. Il en prend beaucoup et il est généralement joli Et il en tirera des leçons et essaiera simplement de rester à l’écart de ces personnes du mieux qu’il pourra. “