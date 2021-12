Patrick Mahomes bat Justin Herbert en tant que meilleurs chargeurs des Chiefs dans un thriller classique

Patrick Mahomes et Justin Herbert ont présenté des performances classiques jeudi soir dans ce qui sera certainement l’un des meilleurs rivaux du football pour les années à venir.

Les deux jeunes quarts se sont affrontés dans les dernières étapes du match de division de l’AFC Ouest, mais c’est finalement Kansas City qui a pris le meilleur de Los Angeles en prolongation, 34-28.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, réagit au cours de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Chargers de Los Angeles, le jeudi 16 décembre 2021, à Inglewood, Californie (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Mahomes a trouvé l’ailier rapproché Travis Kelce pour un touché gagnant de 34 verges. Kelce a attrapé le ballon et a dû traverser un groupe de potentiels plaqueurs pour amener le ballon dans la zone des buts.

Le touché gagnant a couronné un match phénoménal des deux équipes. Kansas City a touché un touché lorsque Mahomes et Kelce se sont connectés au quatrième quart avec 1:16 à jouer. Mahomes a ensuite trouvé Clyde Edwards-Helaire pour la conversion en deux points qui aiderait à forcer la période de prolongation.

Mahomes a terminé 31 pour 47 avec 410 verges par la passe et trois passes de touché pour accompagner une interception. Il a également terminé à égalité en tête de l’équipe au sol avec 32 verges. Edwards-Helaire a récolté 32 verges en neuf courses.

Le porteur de ballon des Chargers de Los Angeles Austin Ekeler (30 ans) réagit après avoir marqué un touché lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Chiefs de Kansas City, le jeudi 16 décembre 2021, à Inglewood, Californie (AP Photo/Marcio Jose Sanchez )

Kelce et Tyreek Hill ont eu des jeux monstrueux.

En plus des deux touchés de Kelce, il a totalisé 10 attrapés pour 191 verges. Hill a réussi 12 attrapés pour 148 verges et un touché.

Cela ressemblait à un jeu de Mahomes vintage. C’était la deuxième fois cette saison qu’il lançait plus de 400 verges.

Kansas City menait 7-0 au début grâce à un touché de 7 mètres de Michael Burton, mais était mené 14-13 à la mi-temps.

Le quart-arrière des Chargers de Los Angeles, Justin Herbert, à gauche, semble passer sous la pression du secondeur Nick Bolton des Chiefs de Kansas City lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL le jeudi 16 décembre 2021 à Inglewood, Californie (AP Photo/Ashley Landis )

Herbert a eu un touché au sol et un touché par la passe avant la mi-temps. Il en lancerait un de plus avant la fin de la nuit. Il a terminé 22-en-38 avec 236 verges par la passe et une interception.

Keenan Allen a mené l’équipe avec six attrapés pour 78 verges et un touché.

Los Angeles a laissé passer trois occasions de placement pour tenter sa chance au 4e but. L’équipe n’était que 2-en-5 sur les quatrièmes essais.

Avec cette victoire, les Chiefs prennent l’avantage dans la course de l’AFC West. Kansas City a maintenant une fiche de 10-4. Los Angeles est tombé à 8-6 avec la défaite.