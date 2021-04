Patrick Mahomes essaie de «  bâtir un empire commercial  » ⋆ .

Les athlètes ne sont pas seulement heureux d’être riches et célèbres en faisant du sport. Les athlètes modernes veulent tout, et ils cherchent à gagner des milliards, pas des millions. Entrez Patrick Mahomes, qui a déjà amassé de grandes richesses. Mahomes a déjà signé un contrat record de 10 ans de 503 millions de dollars en 2020, il a également acheté une participation minoritaire dans les Royals de Kansas City. Mais maintenant, il cherche à s’étendre au-delà de son contrat avec la NFL et a pour objectif de construire un empire commercial.

Mahomes a parlé de ses aspirations commerciales:

«J’essaie de construire un empire hors du terrain de toutes les manières», a déclaré Mahomes, 25 ans, à Yahoo Finance Presents. «Je regarde beaucoup de grands athlètes qui sont venus avant moi et ils ont trouvé des moyens de bâtir leur empire et de se construire hors du terrain, alors j’essaie de le faire autant que possible. «Le plus important est de faire ce que vous aimez et pour lequel vous êtes passionné, car si vous le faites, vous trouvez généralement un moyen de le faire fonctionner. Cela a été important pour moi, non seulement d’investir dans tout, mais d’investir dans des choses auxquelles vous croyez vraiment », a déclaré Mahomes.

Quant à l’ajout d’actions à son portefeuille d’investissements, Mahomes laisse ses conseillers financiers s’en charger.

«Je fais un peu [of dabbling in stocks], mais j’ai généralement un conseiller financier qui me dirige dans la bonne direction de cette façon. Je suis plutôt conservateur, je dirais moi-même, mais comme j’en ai appris de plus en plus, j’essaie d’en faire un peu plus », a ajouté Mahomes.

«En ce qui concerne les athlètes, vous regardez Michael Jordan… Lebron James… Alex Rodriguez… Mark Cuban», déclare le quart-arrière @Chiefs @PatrickMahomes. «Vous essayez de retirer ce qu’ils ont fait avec succès, ce qu’ils ont fait qui n’a pas fonctionné, et de vous l’approprier.» pic.twitter.com/mkEf4zW809 – Yahoo Finance (@YahooFinance) 1 avril 2021

Il faut de l’argent pour gagner de l’argent, et Mahomes en a beaucoup à sa disposition.

Des accessoires pour lui essayant de se développer, mais il ne doit pas oublier ce qui beurre son pain. S’il ne continue pas à gagner ou à se rendre au Super Bowls, personne ne s’en souciera.

