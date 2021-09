Patrick Mahomes est un basketteur dans la publicité de New State Farm

La saison 2021 de la NFL est arrivée et Patrick Mahomes se prépare en apparaissant dans une nouvelle publicité State Farm. Au bout de 30 secondes, le quart-arrière des Chiefs de Kansas City est déguisé en magasin de baskets associé aux ventes. Il a interrogé Jake de State Farm sur le “Patrick Price” car les gens normaux peuvent probablement lui-même l’obtenir maintenant. Jake a informé le sneakerhead que State Farm “offre des tarifs adaptés à tous les budgets”. Cela a conduit Mahomes à retirer une paire de baskets à Jake et à dire qu’elles étaient épuisées.

Mahomes n’a pas à s’inquiéter du “Patrick Price” car il est l’un des joueurs les mieux payés de la NFL. Au cours de ses trois saisons en tant que partant de la NFL, Mahomes a remporté le prix MVP, conduit les Cheifs à une victoire au Super Bowl et a été nommé MVP du Super Bowl. Il peut près de remporter un autre Super Bowl, les Chiefs ont été maîtrisés par Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay.

Mahomes a récemment parlé aux journalistes cette semaine et a été interrogé sur le succès de l’équipe au cours du mois de septembre. “Nous soulignons simplement l’importance de commencer la saison rapidement”, a déclaré Mahomes. “Nous avons un camp d’entraînement très difficile car tout le monde sait où nous sommes vraiment en compétition et y allons chaque jour d’entraînement. Cela nous prépare à être prêts à partir du premier jour.

“Nous savons que si vous perdez un match en septembre, cela peut vous coûter cher à la fin de la saison en ce qui concerne les têtes de série et essayer de vous qualifier pour les séries éliminatoires. Nous soulignons simplement l’importance de savoir que nous jouons tôt avec de très bonnes équipes de football dans l’année.” Selon ESPN, Mahomes a une fiche de 10-0 au cours du mois d’ouverture de la saison tout en lançant pendant 3 304 ans, 32 touchés et aucune interception.

Mahomes sera prêt à démarrer rapidement. Lors du deuxième match de pré-saison des Chiefs, Mahomes a joué 33 snaps. Il y avait beaucoup de quarts partants de la NFL qui n’ont pas vu autant de clichés pendant toute la pré-saison. “Je pense que c’est bien pour Pat, mais je pense aussi que c’est bien pour la ligne offensive et Pat de voir comment cela va fonctionner et de se faire une idée pour eux, et pour eux de se faire une idée de lui de la même manière”, a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid. a déclaré en août, par CBS Sports. Nous avons quelques jeunes gars, alors je les ai laissés avec Chad (Henne) pour qu’ils puissent y travailler un peu plus longtemps.”