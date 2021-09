Patrick Mahomes et Lamar Jackson pour la grande saison

La saison de la NFL est arrivée, ce qui signifie que vous avez besoin de pronostics sur lesquels vous pouvez compter. Ce n’est pas un petit article idiot où les prédictions seront fausses à la fin de la saison.

Ceux-ci seront corrects, comptez-le. Des récompenses au vainqueur du Super Bowl, il s’agit d’un aperçu de la saison de la NFL.

En fait, quiconque lit ceci n’a pas besoin de regarder le football cette année. Vos dimanches sont aussi libres qu’en été. Consolez-vous d’être un génie parmi vos amis pendant que vous vous penchez sur eux avec des faits qui ont été initialement mis dans cet article.

Voici ce qui va se passer cette saison.

Patrick Mahomes a une meilleure ligne offensive que l’année dernière et les Chiefs devraient toujours être une équipe satisfaite de la passe à mesure que leur jeu de course s’améliore. C’est tout simplement une trop bonne configuration pour que Mahomes ne brûle pas à nouveau la ligue. C’est un choix paresseux, mais tous les facteurs sont réunis pour qu’il parte en loco cette année.

Lamar Jackson est dans une grosse année. Les Ravens se sont rééquipés et ont ajouté des talents vétérans à leur ligne offensive, ont ajouté un coup de pouce à la large salle des récepteurs et ont toujours un backfield talentueux même avec JK Dobbins absent. Jackson sera, encore une fois, une force dominante sur le terrain et a les armes et les compétences pour être un passeur efficace.

Cela a-t-il besoin d’être expliqué ? C’est le meilleur joueur défensif de la ligue et probablement le meilleur joueur de ligne défensive intérieure à avoir jamais joué au football. Il est la prédiction de facto jusqu’à ce qu’il ne le soit pas.

Tout le battage médiatique sur les débuts de Trevor Lawrence avec les Jaguars est bien mérité. Il a été présenté comme un choix potentiel numéro un depuis qu’il était au lycée et a pris la place des Jaguars QB1 sans hésitation.

Micah Parsons a joué comme un homme possédé pendant la pré-saison et le coordinateur défensif des Cowboys semble avoir un plan clair sur la façon dont il veut que Parsons figure dans la défense des Cowboys. Sauf blessure, il va afficher des statistiques monstrueuses cette année qui devraient l’aider à remporter le prix.

C’est le candidat le plus facile pour ce prix. En supposant que Prescott puisse rester sur le terrain pour les 17 matchs, il affichera les chiffres qui justifient la prise en compte de ce prix. La dernière fois que Prescott a joué, il a subi une horrible blessure à la jambe mettant son avenir en doute. Il est sans aucun doute le favori pour remporter ce prix.

Sean McVay a enfin le quart-arrière de son choix, ce qui devrait redonner un peu de vie à l’offensive des Rams. On ne sait pas encore à quel point Matthew Stafford sera bon pour les Rams, mais il fournit une puissance physique en tant que lanceur qui débloquera des parties de l’offensive de McVay qui n’ont pas été beaucoup bricolées. Compte tenu de la puissance de feu des Rams en défense avec Donald et Jalen Ramsey, tout ce que McVay a à faire est de faire passer un quart-arrière talentueux au niveau supérieur : ce qui est plus que possible compte tenu de la qualité de McVay dans ce domaine.

C’est le match du Super Bowl que nous méritions la saison dernière et il a de bonnes chances de se produire cette année. Mahomes et Aaron Rodgers sont sans doute les deux meilleurs quarts-arrières de la ligue en ce moment et auront leurs équipes en mesure de jouer pour le titre.

Les chefs dans un proche sur les Packers. Vous avez entendu cette prédiction unique du Super Bowl ici en premier.