Patrick Mahomes et les Chiefs prennent un départ étonnamment brutal

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Nous sommes à sept semaines de la saison de la NFL et je dois penser que l’équipe la plus déroutante doit être celle qui est entrée dans l’année en tant que favorite pour remporter le Super Bowl – les Chiefs de Kansas City.

Hier, Patrick Mahomes and Co. se sont rendus au Tennessee et ont été éliminés par les Titans, 27-3. Ce fut un match moche du début à la fin pour Kansas City, dont l’offensive n’a rien pu faire et dont la défense, qui a été terrible cette saison, n’a jamais récupéré après avoir abandonné une passe de touché par le grand Derrick Henry.

La défaite fait chuter les Chiefs à 3-4 cette saison et nous devons tous nous demander maintenant si cette équipe, qui a participé à deux Super Bowls consécutifs, peut simplement se qualifier pour les séries éliminatoires cette année, ce qui est fou.

Toute recherche de réponses sur les raisons pour lesquelles les Chiefs, qui n’ont pas remporté deux matchs de suite cette saison, ont eu l’air si blasés jusqu’à présent, doit commencer par leur défense. Ces statistiques à elles seules brossent un tableau assez laid.

Les chefs sont 3-4. Elles sont: 32e en chiffres d’affaires

32e en points autorisés

32e en verges autorisées

32e en verges par jeu autorisé

31e en verges par la passe autorisées

31e en verges de réception autorisées

31e en yards au sol autorisés

32e au 1er essai autorisé pic.twitter.com/o6LKEtjw2Y – StatMuse (@statmuse) 24 octobre 2021

Dans le passé, Mahomes a présenté des chiffres si fous que la défense à Kansas City pourrait être une réflexion après coup. Mais pas cette année et à cause de cela, Mahomes et l’offensive doivent être presque parfaits ou ils auront des ennuis.

Mahomes a été très bon cette année, il a juste fait quelques erreurs et quelques mauvais lancers qui ne se sont pas déroulés comme par le passé. Les gens qui disent qu’il régresse ou que la ligue l’a « compris » sont tout simplement stupides et faux. Aucune de ces choses ne s’est produite. Il est toujours le gars que tout le monde voudrait prendre avec un premier choix, même s’il n’a que 4 TD et 5 INT lors de ses trois derniers matchs.

Quelque chose ne clique pas avec cette équipe en ce moment et il est difficile de comprendre pourquoi, surtout avec toutes les armes éprouvées dont ils disposent en attaque.

Andy Reid a parfaitement résumé les choses après le match lorsqu’il a déclaré: « Je vois des choses que je n’ai jamais vues auparavant. »

Je pense que nous ressentons tous cela quand nous voyons cette très bonne équipe afficher de si mauvais chiffres et résultats comme ils l’ont fait dimanche contre une bonne équipe des Titans. Je veux dire, ils tiraient de l’arrière 27-0 à la mi-temps, ce qui était le plus gros déficit à la mi-temps de la carrière de Mahomes dans la NFL. Ce n’est pas bon. Pas bon du tout.

La bonne nouvelle est qu’ils affronteront les Giants au cours de la semaine 8 et devraient pouvoir remporter la victoire sur cette équipe brutale.

Mais après cela, ils obtiennent les Packers, les Raiders et les Cowboys, ce qui sera un tronçon difficile qui pourrait mettre leurs espoirs en séries éliminatoires très sérieusement.

C’est quelque chose que je n’ai certainement pas vu venir lorsque la saison a débuté il y a sept semaines, mais nous y sommes, et voici les Chiefs assis à 3-4 et à égalité pour le dernier dans l’AFC West.

Insensé.

Coups rapides : NFL Week 7 Awards… Evans donne le ballon de Brady… Joctober célèbre la victoire de la NLCS avec du vin… Et plus encore.

– Mes NFL Week 7 Awards sont un regard gif par gif sur le bon, le mauvais et l’hilarant de l’action de dimanche, y compris une formidable célébration de groupe par les Bucs.

– En parlant des Bucs, le WR Mike Evans a eu une excellente réaction lorsqu’il a découvert qu’il avait donné le 600e ballon TD de Tom Brady lors de leur victoire contre les Bears.

– Joc Pederson a célébré la victoire des Braves en NLCS avec un verre de vin sur le terrain et les fans ont adoré.

– Tom Brady a partagé un moment formidable à la fin du match de dimanche avec un jeune fan dans la foule qui a récemment lutté contre le cancer.

– Le botteur de Washington Chris Blewitt a vu sa première tentative de NFL FG bloquée et les fans ont fait des blagues. Oui, son nom sonne comme il s’écrit.

– Jason Sudeikis était de retour sur ‘SNL’ ce week-end et il a pris des photos hilarantes de Tom Brady et des Astros tout en étant The Devil on Weekend Update.

Ce que nous avons appris de la semaine 7 : La classe de l’AFC sont les Titans et les Bengals ? Bien sûr, pourquoi pas