Patrick Mahomes et l’offensive sont la plus grande faiblesse, pas la défense

Les Chiefs sont dans une situation étrange en ce moment alors que la saison régulière de la NFL 2021 commence à toucher à la fin.

Kansas City a une fiche de 8-4, à la première place de l’AFC West, a encore une chance de devenir la tête de série n ° 1 et la défense est sur une séquence chaude de jouer un excellent football après avoir été déchiquetée par tout le monde pour commencer l’année.

Si tous ces faits s’appliquaient aux Chiefs une autre année, ils seraient probablement les favoris écrasants pour remporter l’AFC et potentiellement remporter le Super Bowl avec une combinaison d’attaque et de défense écrasante.

Cependant, ce n’est pas tout à fait le cas cette année.

L’offensive des Chiefs a bégayé et a mis du temps à bouger, ne ressemblant guère à l’offensive explosive à laquelle tout le monde s’est habitué au cours des trois dernières saisons.

Selon Ben Baldwin de ., les Chiefs marquent toujours de bons résultats en termes de nombres les plus avancés. Ils se classent au 7e rang des points attendus ajoutés par jeu (0,091) et au deuxième rang du taux de réussite (51,7 %), mais ils ne sont pas la machine à raser la défense qui a pris d’assaut la NFL une fois que Patrick Mahomes a pris le relais en 2018.

Le match de dimanche soir contre les Broncos était l’encapsulation parfaite de ce qui ne va pas chez cette équipe des Chiefs. Oui, ils ont gagné 22-9, mais l’offensive n’a contribué qu’à un seul touché – une bousculade de Mahomes qui s’est déroulée à mi-chemin du premier quart.

En dehors de cela, l’offensive ne pouvait pas vraiment démarrer. Cela s’explique en partie par le fait que les Broncos ont l’une des meilleures défenses de la ligue et Vic Fangio connaît bien l’offensive des Chiefs à ce stade de son mandat. Cependant, cela n’a tout simplement pas été la même infraction des chefs des années passées.

Comme l’ont montré les statistiques de Baldwin, cette attaque est toujours bonne si l’on considère la saison dans son ensemble. Ils sont toujours capables de déplacer le ballon, ils n’ont tout simplement pas marqué autant de points. Comme leurs matchs contre les Broncos, les Titans, les Cowboys, les Packers et les Giants l’ont montré, cette équipe est vulnérable dans un échantillon d’un match comme les séries éliminatoires le présenteront.

Ce qui est étrange avec l’offensive des Chiefs, c’est qu’ils ont eu du mal à organiser des jeux complets. Parfois, Mahomes brûle les secondaires adverses alors que le jeu au sol ne peut rien faire. D’autres fois, c’est le contraire. Les Chiefs gagnent toujours des matchs, mais ils ne semblent pas invincibles.

Les Chiefs sont sur une séquence de cinq victoires consécutives, mais ils n’ont éclipsé 22 points qu’une seule fois au cours de ces cinq matchs – un shellacking 41-14 des Raiders. Dans les quatre autres matchs, ils n’ont marqué que 74 points, ce qui est évidemment inhabituellement mauvais pour cette équipe.

En surface, tout se ressemble. Mahomes est toujours là pour lancer des passes à Travis Kelce et Tyreek Hill. Clyde Edwards-Helaire est de retour et a connu des matchs solides. Mais ils ne peuvent pas mettre le ballon dans la zone des buts.

Heureusement pour les Chiefs, ils ont encore tous les ingrédients pour comprendre cela et redevenir la force dominante et insurmontable qui a fait peur au cœur des défenses. Il y a des problèmes pires que de remettre un groupe de Pro Bowlers et de futurs Hall of Famers sur la même longueur d’onde.

Mais ils doivent encore le faire. À l’heure actuelle, c’est l’offensive qui donne aux Chiefs l’air battable en janvier et février, pas la défense.