Patrick Mahomes et sa fiancée Brittany Matthews partagent une adorable vidéo de bébé Sterling rebondissant

Patrick Mahomes et sa fiancée Brittany Matthews profitent de la vie en tant que nouveaux parents de leur fille Sterling. Depuis qu’ils ont accueilli leur fille, le couple a diffusé des photos et des vidéos de leur fille sur les réseaux sociaux. Dans l’un de leurs derniers articles, on peut voir bébé Sterling rebondir et danser pendant que “Rick N’ Morty” de Soulja Boy joue, et c’est peut-être le clip le plus mignon que vous verrez toute la journée.

Samedi, Matthews a posté le clip de sa fille de cinq mois. Sterling danse dans la vidéo, rebondissant dans son Jolly Jumper. La petite, vêtue d’une combinaison à imprimé confettis avec un nœud rose sur la tête, peut être vue rebondir sur une couverture rose monogrammée avec son nom dessus. Dans la légende de la photo, Matthews a plaisanté en disant que son fiancé l’avait “incitée” à le faire en référence au choix de la chanson qui accompagnait l’adorable vidéo.

Matthews et Mahomes ont accueilli leur premier enfant le 20 février, selon Yahoo. Alors qu’ils ont depuis publié des photos avec le visage de leur fille visible, les nouveaux parents ont décidé de ne pas montrer de photos de leur enfant à sa naissance. Matthews a écrit sur son histoire Instagram en février à propos de leur décision : « Nous partagerons des photos d’elle lorsque nous [feel] le moment est venu. Je sais qu’Internet prendra instantanément des photos d’elle et les partagera partout, alors je me prépare simplement à ce que ma fille nouveau-née soit partagée avec le monde ! En ce moment, nous profitons de chaque minute avec elle.”

Bien sûr, comme les fans peuvent le voir clairement, les deux ont depuis présenté le visage de leur fille sur leurs comptes de réseaux sociaux. Selon l’athlète, c’était une décision conjointe que lui et Matthews ont prise en ce qui concerne le partage de telles mises à jour sur leur enfant. Mahomes a dit à PEOPLE début août : “Eh bien, d’abord, nous ne voulions pas [show her in photos], surtout quand elle était si jeune. Nous voulions garder ces choses personnelles pour nous et nous avons donc gardé certaines des photos et des choses comme ça pendant un certain temps. Et puis c’est arrivé à un point où nous l’avions tout le temps et nous aimions tellement être avec elle et nous étions fatigués de la cacher à tout le monde. pour la montrer au monde, je suppose dans un sens; nous étions juste fatigués de devoir la cacher partout où nous allions. Nous voulions qu’elle fasse partie de nos vies parce qu’elle en est une si grande partie.”