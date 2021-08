Patrick Mahomes SOUS .

Avec l’action pré-saison NFL de la semaine 2 en cours, l’attention du monde du sport se tourne de nouveau vers la NFL. La semaine dernière, nous avons eu un beau succès sur le marché des paris prop sur PrizePicks. Bien sûr, la semaine 2 DFS NFL ce soir sera plus difficile avec les premières équipes qui auront beaucoup plus de représentants cette fois-ci. Lors du match d’hier soir entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Eagles de Philadelphie, certains joueurs de la première équipe ont vu jusqu’à 25 à 30 clichés. Alors, qui jouera la plupart des snaps pour les équipes de la liste de deux matchs de ce soir et qui sont les meilleurs choix de la NFL DFS à cibler?

PrizePicks NFL DFS : Sélections et accessoires de pré-saison de la semaine 2

Il est important de noter que, tout comme les cotes qui se mettent à jour tout au long de la journée, ces accessoires sur PrizePicks sont susceptibles de changer. Donc, si vous aimez ces choix de la NFL ci-dessous, il est sage de sauter dessus rapidement.

Patrick Mahomes – Moins de 82,5 verges par la passe

Il y a eu des discussions intéressantes de la part de l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, affirmant qu’il y avait « de bonnes chances » que Mahomes obtienne plus de clichés de pré-saison. La raison en est que Kansas City a une toute nouvelle ligne offensive et Reid aimerait voir plus de cohésion entre Mahomes et les gros joueurs à l’avant. Malheureusement, il n’y avait pas de mot sur le nombre exact de clichés que cela signifie. Plus de quatre snaps peuvent faire 30, ou 10.

La défense des Cardinals a détenu trois quarts différents des Cowboys à une soirée de 20 contre 43 pour 215 verges et un touché. En fait, l’Arizona avait la 10e meilleure défense contre la passe de la NFL la saison dernière, ce n’est donc pas une perspective automatiquement optimiste. Ce sera sans aucun doute un choix impopulaire, mais prendre le dessous a trop de sens. Après tout, presque tout le monde saisira l’occasion de prendre ce qui semble être un numéro facile.

Eno Benjamin – Plus de 25,5 verges au sol

Benjamin a été répertorié dans cet article la semaine dernière et a fracassé sa marque de 24,5 verges au sol en visant 50 ! Il ne sera pas aussi facile de surmonter cette marque, avec les deux James Conner et Chase Edmonds attendez-vous à avoir du travail ce soir. Cependant, la situation de Benjamin sera bien meilleure contre la défense de la deuxième équipe des Chiefs. Quand il sera tard dans le jeu, le style insaisissable de Benjamin entrera en jeu.

Thaddeus Moss – Moins de 15,5 verges de réception

Moss est un nom connu de nombreux fans de la NFL, mais c’est plus pour son père, Randy, le receveur du Temple de la renommée de la NFL. La défensive de Washington était la deuxième meilleure unité contre la passe la saison dernière. Seuls quelques bouts serrés talentueux ont été en mesure de dépasser les 30 verges de réception contre l’équipe de football en 2020, et c’était contre des gars qui jouaient pendant 60 minutes. Bien sûr, le personnel sera différent, mais le schéma est le même. La semaine dernière contre les Patriots, leurs trois bouts serrés se sont combinés pour deux attrapés sur cinq cibles pour 21 verges. Lors du premier match de la pré-saison, Moss n’a réussi qu’un seul attrapé pour 14 verges sur deux cibles.

Il y a aussi une certaine familiarité ici, car Washington a réduit Moss début avril. Si l’équipe de football veut vraiment en prendre note, elle peut exploiter les faiblesses qu’elle a vues il y a quelques mois.

