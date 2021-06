Patrick Mahomes veut que les Chiefs soient la première équipe de la NFL à aller 20-0 ⋆ .

Après avoir guidé les Chiefs vers leur deuxième apparition au Super Bowl en tant que quart-arrière à Kansas City, Patrick Mahomes a maintenant les yeux rivés sur quelque chose de plus ambitieux.

Mahomes a déclaré à Bleacher Report qu’avec l’ajout du 17e match de la saison régulière de la NFL, il souhaite que ses Chiefs soient la première équipe à réaliser un parfait 20-0, clôturant la saison régulière avec son deuxième anneau du Super Bowl.

Le plus grand nombre de victoires au cours d’une année complète – de la saison régulière aux séries éliminatoires – est de 18 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2007, lorsqu’ils sont restés invaincus pendant la saison régulière avant de tomber face aux Giants au Super Bowl.

“Le seul record que j’ai l’intention de battre, ce qui serait nouveau cette année, serait de 20-0”, a déclaré Mahomes, selon Bleacher Report. “Ce n’est pas vraiment un record à battre, je suppose que vous diriez – 19-0 est le record en ce moment – donc pouvoir aller 20-0 et être le premier à le faire, ce serait génial.”

PLUS: Aaron Rodgers quittera-t-il les Packers?

Il est difficile de gérer la table sur une ardoise NFL complète. Depuis 1932, seules quatre équipes sont restées invaincues au cours de la saison régulière et seuls les Dolphins de Miami de 1972 ont remporté un titre au Super Bowl. Les Bears de 1934 (13-0) et les Bears de 1942 (11-0) ont tous deux perdu le championnat de la NFL et les Patriots de 2007 (18-1) ont perdu contre les Giants au Super Bowl après avoir presque remporté les 19 matchs auxquels ils ont joué. .

Si des chances étaient prises pour que les équipes mènent une saison sans défaite, il y a de fortes chances que les Chiefs soient en haut ou près du haut de la liste des équipes les plus susceptibles de le faire. Kansas City avait le meilleur record de la NFL il y a une saison à 14-2 et a atteint le Super Bowl, pour tomber devant Tom Brady et les Buccaneers.

Mais les Chiefs renvoient beaucoup de la puissance des étoiles qui les a amenés à Tampa Bay, y compris Mahomes, l’ailier rapproché Travis Kelce et le receveur large Tyreek Hill. Cependant, ils seront confrontés à un défi de taille, car leur calendrier comprend de nombreuses équipes difficiles – en particulier au début de la saison – qui devraient constituer un défi sur la voie de la perfection.