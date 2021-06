Patrick Mameli de Pestilence : Pourquoi je ne m’entendais pas trop bien avec Chuck Schuldiner de Death

Dans une nouvelle interview avec Natasja Lain de Pour la passion pas la mode, guitariste Patrick Mameli de death metal progressif néerlandais de longue date PESTE on lui a demandé comment c’était de tourner avec Chuck Schuldiner et DÉCÈS retour au début des années 1990. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “[Chuck was] intéressant – un gars intéressant. Et je dois lui donner des accessoires pour être l’un des premiers pionniers de cette musique extrême. je sais que Jeff Becerra de POSSÉDÉ était même avant lui, donc je dois vraiment appeler Jeff le parrain du death metal. Mais si vous parlez de parrain, cela vous fait paraître vraiment vieux. Et Jeff est encore vivant.

“Je pense qu’il y a quelque chose de spécial chez les gens quand ils ne sont plus parmi les vivants; alors leur héritage devient encore plus grand”, a-t-il poursuivi. “Et vous devez avoir du respect pour cela, parce que Mandrin était un pionnier.

« Nous avons tourné avec [DEATH] un tas de fois, et je dois dire que moi personnellement et Mandrin, nous ne nous entendions pas très bien. Cela avait à voir avec [the fact that] lorsque PESTE ouvert pour eux, sa programmation était un peu plus statique et PESTE était vraiment énergique, donc nous avons eu une bonne réaction du public, et j’ai pensé qu’il était un peu jaloux de ce sentiment. Mais je n’y peux rien. J’avais les cheveux longs, et nous faisions des épingles à cheveux et tout ça, et c’était vraiment sympa.”

Mameli a ajouté : “Mais j’ai beaucoup appris de [Chuck] du point de vue commercial – la façon dont il pense aux maisons de disques et pense à l’entreprise. Nous avons donc eu de longues conversations sur le côté commercial afin que je puisse apprendre un peu de ce qu’il traitait et ne pas tomber dans le même piège.”

Schuldiner est décédé le 13 décembre 2001 après une bataille contre le gliome pontique, un type rare de tumeur cérébrale.

PESTE sortira son neuvième album, “Exitivm”, le 25 juin via Agonie Records.



