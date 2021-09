Patrick McDowell arrêté pour le meurtre du député Josh Moyers 10z viral

L’homme qui aurait tiré et tué un député a été arrêté, ont annoncé mardi les autorités du comté de Nassau, en Floride. Patrick McDowell, 35 ans, a été placé en garde à vue – et un autre homme affirme que les autorités l’ont pris pour le suspect et l’ont battu.

Capturé : Patrick McDowell Merci à tous pour votre soutien dans cette recherche. Merci de continuer à prier pour la famille Moyers. pic.twitter.com/zo3lhcO31a – Comté de Nassau SO (@NCSO_FL) 28 septembre 2021

McDowell a tiré et tué l’adjoint Josh Moyer, 29 ans, lors d’un contrôle routier vendredi, selon les autorités. Il a d’abord frappé la victime au visage, puis à nouveau au cou alors que Moyers était au sol, a déclaré le shérif du comté de Nassau. Bill Leeper. McDowell, un vétéran de la Marine américaine, aurait également utilisé un fusil pour tirer sur un K-9 nommé le chaos lors de la perquisition vendredi.

Les députés continuent de pleurer les Moyers déchus.

Ce soir, nous commençons notre 1er quart de travail sans vous. Ce soir, nous faisons bonne figure et cachons les larmes ; car il y a du travail à faire… Comme cette nuit ne sera pas facile, nous espérons mettre bientôt un terme à ce cauchemar. Soyez tranquille en sachant que l’équipe Bravo vous transporte avec nous. Nous vous aimons et vous nous manquez Moyers pic.twitter.com/tOEhpnl9CI – Comté de Nassau SO (@NCSO_FL) 26 septembre 2021

Le défunt député laisse dans le deuil sa fiancée. Une campagne GoFundMe pour l’aider à la soutenir a permis de récolter 37 831 $ sur un objectif de 50 000 $ en date de mardi.

Les autorités ont obtenu une information sur l’emplacement de McDowell et l’ont trouvé au complexe sportif Kirsten Higginbotham, a déclaré Leeper lors d’une conférence de presse, selon The Orlando Sentinel. Comme le shérif l’a décrit, McDowell n’a pas coopéré au début lorsque le SWAT l’a entouré, mais il s’est rendu après qu’un K-9 l’a mordu au bras.

Leeper a décrit McDowell avec mépris en détaillant comment l’homme de 35 ans est sorti de la salle de bain où il se cachait.

“Il rampait comme un bébé, comme le lâche qu’il est”, a déclaré Leeper. McDowell a été soigné pour la morsure et les blessures par balle qu’il a subies en échangeant des coups de feu avec des députés pendant la chasse à l’homme, a déclaré le shérif.

Leeper a également déclaré qu’il y avait des arrestations en attente pour les personnes qui ont aidé McDowell, affirmant que les autorités en avaient au moins une en garde à vue et qu’il pourrait y en avoir plus.

« J’aurais aimé qu’il nous donne l’occasion de lui tirer dessus, mais il ne l’a pas fait », a déclaré Leeper à propos de McDowell.

Pendant ce temps, un autre homme de Floride s’est manifesté et a déclaré que des députés l’avaient battu lors de la recherche de McDowell. Matthieu Thompson, arborant un œil au beurre noir et d’autres blessures visibles, a déclaré à WJXT qu’il travaillait dans la cour chez son oncle lorsqu’un K-9 l’a attaqué.

“La nuit de la fusillade, j’étais chez mon oncle, je l’aidais à nettoyer sa cour, et je suis sorti pour vérifier un feu, et la prochaine chose que je savais, j’avais un chien sur mon bras et environ 10 flics me battaient levé et m’a emmené à l’hôpital et m’a menotté au lit », a déclaré Thompson au point de vente dans un rapport de mardi. « Ils m’ont libéré hier.

Thompson a affirmé avoir dit aux députés et à la police de Jacksonville qu’il n’était pas McDowell. Dans son compte, l’un des agents a sorti le portefeuille de Thompson pour son permis de conduire. L’un des fonctionnaires a dit qu’ils s’étaient trompés de personne. Thompson a affirmé que le passage à tabac a continué, cependant.

“Ils m’ont cassé trois côtes”, a-t-il déclaré. “Des points de suture à la lèvre et à l’arrière de mon oreille, j’ai des bleus sur le côté, tout le long de ma jambe. Ils m’ont maltraité.

Des députés ont emmené Thompson dans un hôpital où il est resté deux jours menotté à son lit d’hôpital, a-t-il déclaré. Les autorités l’ont laissé partir plus de 48 heures après l’arrestation initiale. Ils ne lui ont jamais lu ses droits, ni ne se sont excusés, a-t-il dit.

“Ils m’ont accusé d’être dans la camionnette et tout, puis ils ont finalement découvert la vérité et m’ont lâché à l’hôpital”, a-t-il déclaré. « Ils m’ont enlevé les menottes et m’ont dit de partir.

Leeper a déclaré que McDowell conduisait une fourgonnette pendant l’arrêt de la circulation.

Les autorités ont reconnu aux points de vente locaux qu’un K-9 avait mordu Thompson mais ne semblaient pas donner beaucoup de détails. Par exemple, le porte-parole du bureau du shérif du comté de Nassau Ashley Spicer a déclaré à First Coast News qu’un bureau du shérif de Jacksonville, K-9, avait bel et bien attaqué Thompson, mais les agents du bureau du shérif de Jacksonville pensaient qu’il était une personne d’intérêt parce qu’ils pensaient qu’il courait et se cachait après la fusillade. Le bureau du shérif du comté de Nassau a déclaré qu’il enquêtait sur l’incident, selon WJXT.

[Images via Nassau County Sheriff’s Office]

