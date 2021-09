Patrick Reed admet qu’il craignait pour sa vie

Patrick Roseau, Championne des maîtres en 2018, a déclaré ce jeudi à l’issue de la première journée de la Championnat de tournée qui ferme le FedEx Cup à Atlanta qui a estimé que sa vie était en danger lorsqu’il a été récemment hospitalisé à Houston avec pneumonie bilatérale.

Reed a assuré qu’il se sentait mieux et qu’il était sur le point de récupérer après avoir signé un -2 au premier tour du Tour Championship qui se joue dans le Club de golf du lac de l’Est d’Atlanta.

L’homme de 31 ans a été conduit environ 12 heures de Houston à Atlanta à jouer dans le tournoi, car les médecins ont refusé de le laisser voler en raison d’une double pneumonie, une maladie qui provoque des infections dans les poumons.

“J’avais une pneumonie bilatérale dans les deux poumons, et c’est ce qu’ils me soignaient à l’hôpital”, a déclaré Reed après sa tournée. “Et c’était effrayant parce que c’était dans mes lobes inférieurs, où passent beaucoup de morts et de gens. Alors ils me contrôlaient beaucoup.”

Reed était à l’hôpital pendant cinq jours. Il a déclaré que son niveau de peur était élevé car personne – y compris sa femme – n’était autorisé à lui rendre visite et le personnel médical a expliqué la gravité de la situation.

“Les deux premiers jours, ils me disaient de m’assurer d’envoyer un texto à ma famille, de leur parler, car ils ne savaient tout simplement pas ce qui se passerait”, a expliqué Reed. “Je veux dire, ce n’est pas bon. Nous ne sommes pas dans une bonne situation en ce moment”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 pendant son séjour à l’hôpital, Reed a déclaré: “Je n’ai jamais été testé. Je ne sais pas.” Lorsqu’on lui a demandé à nouveau, Reed a donné une explication plus approfondie. “Non. Évidemment, ils ont fait le test quand je partais et j’ai testé négatif. Donc c’est toujours positif. Vraiment, quand je suis allé aux urgences et avec les scans et tout ce qu’ils ont fait sur mes poumons, la priorité des médecins était de s’assurer que nous combattions cette pneumonie dans les deux poumons en raison de la façon dont elle peut être mortelle », a-t-il ajouté.

Reed a reçu un diagnostic de pneumonie bilatérale le 19 août, lorsqu’il a déclaré aux médecins qu’il ne se sentait pas bien lors d’une visite pour sa blessure à la cheville gauche qui l’a poussé à quitter le Northern Trust il y a deux semaines. Il a dit qu’il avait été hospitalisé le lendemain.

Avec la Ryder Cup en tête

Reed est à égalité au 28e rang après son retour jeudi. Il a fait deux birdies et quatre bogeys. “Je me sens vraiment bien”, a déclaré Reed. “C’est un peu frustrant de ne pas avoir la vitesse, de ne pas pouvoir tirer et ressentir certaines choses, mais j’ai pris beaucoup de temps libre. Je veux dire, je me battais pour ma vie. J’étais à l’hôpital. Et le bonne chose, c’est que maintenant je peux commencer à courir, j’espère”, a déclaré l’Américain.

Reed espère également rejoindre l’équipe américaine de la Ryder Cup. Reed était 11e au classement de la Ryder Cup jusqu’à dimanche lorsque les six meilleurs américains se sont qualifiés automatiquement. Le capitaine Steve Stricker devrait compléter l’alignement de 12 joueurs avec six choix mercredi prochain. L’événement aura lieu du 24 au 26 septembre à Whistling Straits à Kohler, Wisconsin.

“Honnêtement, la chose la plus importante, parler à Stricker, est de s’assurer que je suis en bonne santé et je pense que la chose la plus importante pour moi cette semaine est de voir où j’en suis”, a déclaré Reed. “Et je sais que pour la Ryder Cup, mon jeu sera là où il doit être, tant que je sens que ma santé est là où elle doit être et tant que j’ai envie de supporter plusieurs parties de golf en une rangée”, a-t-il conclu.