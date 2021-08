Patrick Roberts prêt pour le départ de Manchester City

in

Selon Lyall Thomas de Sky Sports, Patrick Roberts a été autorisé à quitter Manchester City gratuitement cet été, avec toute une série de clubs de championnat intéressés par sa signature. Ayant déjà été prêté à Derby County, Middlesbrough, Norwich City et, plus particulièrement, Celtic, l’ailier semble destiné à un transfert permanent au deuxième niveau anglais.

Compte tenu de la compétition toujours croissante à Manchester City, il n’est pas surprenant de voir Roberts se diriger vers la porte de sortie. Il a impressionné lorsqu’il a été prêté au Celtic, mais n’a jamais eu l’opportunité. En vérité, le départ est sur les cartes depuis un moment.

Patrick Roberts autorisé à quitter Manchester City

Plusieurs clubs intéressés

Selon Lyall Thomas, Patrick Roberts a jusqu’à présent suscité l’intérêt de Blackburn Rovers, Bournemouth, Stoke City et Swansea City. En regardant chaque club, tous pourraient faire avec un joueur du calibre de Roberts. À seulement quatre jours de la fenêtre de transfert d’été, cependant, le joueur de 24 ans fait face à une montée en puissance pour obtenir un transfert approprié. La dernière chose qu’il voudra faire, c’est paniquer et choisir une option qui pourrait faire dérailler encore plus sa carrière.

Celui qui obtient ses services devra tirer le meilleur parti de lui. Lorsqu’il était au Celtic, l’homme de Manchester City en a impressionné beaucoup, marquant 15 buts et aidant 19 autres en 51 matchs de Premiership écossaise. S’il peut reproduire cette forme dans le championnat, Roberts sera l’un des meilleurs joueurs de la division.

À ce stade de sa carrière, cela pourrait bien être décisif pour Roberts, en toute honnêteté, n’ayant pas réussi à le faire à Manchester City. Réussissez son prochain mouvement et il pourrait atteindre son potentiel. Faites-le mal, cependant, et nous ne le reverrons peut-être plus jamais au sommet du football anglais.

