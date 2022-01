Patrick Schick exprime son admiration pour Robert Lewandowski du Bayern Munich

En parcourant la Bundesliga, l’as du Bayer Leverkusen Patrick Schick n’a eu qu’à jeter un coup d’œil au Bayern Munich pour trouver le meilleur joueur du monde à son poste.

À 25 ans, Schick est considéré comme l’un des attaquants à la hausse en Europe, mais la star de la République tchèque peut voir tout ce que Robert Lewandowski a fait et se tracer une voie pour essayer de l’imiter.

« Lewandowski est très clairement le meilleur attaquant du monde en ce moment, non seulement à cause de ses buts, mais aussi de la façon dont il travaille pour son équipe. Il se produit régulièrement depuis sept ou huit ans. Cela fait de lui le meilleur attaquant du moment », a déclaré Schick (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Même si nous sommes des joueurs différents, je peux bien sûr apprendre quelque chose de lui. Chaque fois que je le regarde, je me demande comment tu peux marquer autant de buts. Je n’ai pas encore trouvé la réponse définitive.

Lewandowski a clairement l’admiration de ses pairs et Schick fait la chose intelligente en étudiant à quel point Lewandowski travaille sa magie.