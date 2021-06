Patrick Schick riposte dans la bataille du Soulier d’or de l’Euro 2020 avec Cristiano Ronaldo et les Tchèques battent les Pays-Bas alors que Matthijs de Ligt continue d’enregistrer un carton rouge choquant

La République tchèque est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2020 en battant les Pays-Bas 2-0 à Budapest.

Un affrontement bien équilibré a été renversé lorsque Matthijs de Ligt a été expulsé et les Tchèques en ont pleinement profité pour gagner.

.

Les stars tchèques célèbrent leur deuxième but contre les Pays-Bas

La première période entre les deux équipes a été le genre de rencontre éprouvante qu’on pourrait imaginer entre deux outsiders en huitièmes de finale.

Il prendrait vie juste après la mi-temps, mais avec de nombreuses occasions et un carton rouge pour la superstar de la Juventus De Ligt, pour un handball qui a refusé une opportunité de but.

Une superbe tête du maestro du milieu de terrain Tomas Holes a donné l’avantage aux Tchèques et l’attaquant vedette Patrik Schick a mis le jeu au lit, après un travail plus soigné de son coéquipier.

Ils affronteront désormais le Danemark le 3 juillet à Bakou, ce qui promet d’être une autre rencontre intrigante dans un tournoi fascinant.

.

La République tchèque devient de vrais prétendants à l’Euro 2020

Le but était évident dès le départ pour les Néerlandais, ils sont rapidement sortis des blocs et, en une minute, Donyel Malen a décoché un centre de la gauche à un Denzel Dumfries qui se précipitait au deuxième poteau.

L’aile arrière n’a pas pu se connecter mais ils essaieraient sans aucun doute à nouveau.

En réponse, Holes a décoché un tir à bout portant, mais Maarten Stekelenburg n’a pas eu à s’inquiéter de l’effort capricieux.

Dumfries et De Ligt ont également eu des occasions alors que les Néerlandais se sont ouverts en tête.

.

Dumfries était, une fois de plus, un danger pour les Néerlandais

La vitesse semblait être l’élément clé pour les Néerlandais, avec Malen – autrefois dans les livres d’Arsenal – une cible clé pour le ballon dans le canal intérieur gauche.

Les Tchèques étaient cependant prêts à se battre physiquement, ralentissant leurs adversaires et permettant l’opportunité de contrer.

Avec 21 minutes, il y avait un avertissement pour les Néerlandais alors que l’as de West Ham, Tomas Soucek, a pris la tête sur un centre de la droite.

C’était, cependant, un coup fulgurant et le ballon traversa le but plutôt que de mettre en danger le filet de Stekelenburg.

Si cela avait été Vladimir Coufal et non Petr Sevcik avec la livraison, les choses auraient pu être différentes.

.

Soucek n’a pas pu diriger une tête plongeante en première mi-temps vers le but

Et au fur et à mesure que les Tchèques progressaient dans le match, le perturbateur de l’Euro 2020 Schick a vu une frappe déviée se nicher dans les gants de Stekelenburg.

Malen a offert une riposte mais son tir à bout portant a tiré en corner alors que la défense tchèque se ralliait.

Lors des matchs précédents, Georginio Wijnaldum avait été l’homme principal des Néerlandais, mais il était étouffé dans un milieu de terrain encombré.

Non pas que cela ait empêché Antonin Barak de tirer au but, qui a finalement été bloqué.

Mais peut-être que la meilleure occasion est venue à Patrick van Aanholt dans les dernières secondes avant la mi-temps.

Le travail incroyable de Depay lui a donné de l’espace à l’intérieur de la surface de réparation, mais l’arrière gauche n’a pu qu’égratigner un tir large – il remerciera ses bonnes étoiles d’avoir été déclaré hors-jeu.

.

Depay a eu de bons moments mais ne les a pas fait compter

Alors que la première mi-temps était calme, la seconde mi-temps s’est ouverte avec un bang, littéralement.

Le coude de Dumfries a heurté la tête de Pavel Kaderabek, ce qui a valu au Néerlandais un carton jaune.

Et quelques instants plus tard, son coéquipier Malen aurait dû avoir les Néerlandais devant, mais lorsqu’il a marqué au but, le gardien tchèque Vaclik a bien fait de le sauver et a immédiatement refusé Depay également.

Le vrai drame viendrait à l’autre bout du terrain.

.

Vaclik a superbement nié Malen

De Ligt était en tête-à-tête avec Schick mais a perdu le combat et dans le but de refuser à l’attaquant une course au but, il a manipulé le ballon.

L’arbitre Sergei Karasev a initialement donné un jaune mais VAR lui a dit de se référer à l’écran du terrain.

Cela lui a permis de voir que De Ligt avait refusé à son rival une opportunité de but – carton rouge.

“C’est malheureux”, a déclaré l’ancien international anglais Trevor Sinclair. «Il a glissé mais était soumis à toutes sortes de pressions, Patrik Schick est le dernier joueur avec qui vous voulez faire ça.

«Je pensais que lorsqu’un carton jaune a été donné, il avait de la chance. Les officiels ont pris la bonne décision.

Cela signifiait que les quatre cartons rouges des Pays-Bas aux Championnats d’Europe étaient tombés contre la République tchèque/la Tchécoslovaquie.

.

De Ligt a manipulé en trébuchant au sol à la suite d’une bagarre avec Schick

.

De Ligt a reçu un rouge direct après l’intervention de VAR

Avec les Néerlandais utilisant un back-trois avant le rouge, il n’y avait pas trop de réajustement à faire, mais l’ailier Quincy Promes est arrivé à la place de Malen.

Coufal, quant à lui, a frappé le coup franc qui en a résulté dans le mur et, avec le contre néerlandais, a obtenu un carton jaune pour avoir parqueté Dumfries.

L’as du PSV Eindhoven est surtout connu pour ses prouesses offensives mais il a prouvé ses qualités défensives avec un super bloc pour repousser Kadarebek.

Les Néerlandais n’ont cependant pas pu tenir plus longtemps et un Holes a réussi à rentrer à la maison sur un corner, donné par une mauvaise erreur de Stekelenburg.

.

Les trous se sont envolés dans la joie à Budapest

Schick a aidé à forcer l’erreur de De Ligt pour le carton rouge et il a terminé les Néerlandais à 10 minutes de la fin.

Après une superbe course de son coéquipier Holes, où il a superbement intercepté le ballon, il l’a remis dans le chemin de Schick.

L’attaquant de Leverkusen a marqué depuis la ligne médiane, donc à bout portant n’était pas gênant et il a passé le ballon à la maison pour porter le score à 2-0.

.

Schick a été une star de l’Euro 2020

Le quatrième but de Schick du tournoi le place désormais à un derrière le meilleur buteur actuel, Cristiano Ronaldo, avant le match nul entre le Portugal et la Belgique en huitièmes de finale.

L’as du Bayer Leverkusen peut-il revendiquer un Soulier d’or comme l’a fait son compatriote Milan Baros lors de l’Euro 2004 ?