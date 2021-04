Patrick Schwarzenegger et son demi-frère Joseph Baena se retrouvent

Pour la première fois en 10 ans, les enfants d’Arnold Schwarzenegger ont été vus ensemble: Patrick Schwarzenegger et son demi-frère Joseph Baena.

Il y a au moins dix ans, il est apparu qu’Arnold Schwarzenegger avait un enfant hors mariage avec Mildred Baena. À l’époque, son fils Patrick Schwarzenegger avait 17 ans.

Joseph Baena avait 13 ans et le tourbillon qui a éclaté a alors révélé que Mildred avait été la gouvernante de la famille.

Il semble qu’après tout, les enfants d’Arnold ont lissé les aspérités, car pour la première fois ils ont été vus ensemble et loin du regard social auquel toute la famille a été soumise.

Les deux sont sortis faire de l’exercice ensemble dans les escaliers à Santa Monica, en Californie. De plus, Joseph était accompagné de sa petite amie, Nicky Dodaj.

Il est encourageant de savoir que la maturité vous a réuni pour mettre de côté toutes les différences qu’ils ont pu avoir dans le passé.

Même si Arnold ne semblait pas avoir une relation très étroite avec Joseph, il a finalement publié des photographies où le jeune homme a été vu à des moments importants tels que sa remise de diplôme.

Il ne reste plus qu’à attendre le temps pour guérir toute différence, afin qu’ensemble, ils continuent à se soutenir mutuellement et à profiter de leur famille qui s’agrandit de plus en plus.