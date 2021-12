Patrick Schwarzenegger lance la transformation des cheveux blonds

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger attendent le bébé n°2

Patrick Schwarzenegger est prêt à sonner avec style en cette période des Fêtes. Mais tout le monde dans sa famille n’approuve pas.

L’acteur, 28 ans, a révélé sa métamorphose de cheveux blonds plus tôt cette semaine, en publiant une vidéo de lui-même en train d’ébouriffer ses mèches claires.

Tout de suite, il a commencé à spéculer que les parents maria frisson et Arnold Schwarzenegger pourrait ne pas aimer le nouveau look. « Les mamans vont me tuer », ai-je sous-titré le clip.

Il semble que sa soeur Katherine Schwarzenegger n’est pas fan. « Pas à moins que je ne mette la main sur toi d’abord », a écrit l’auteur, qui a récemment révélé qu’elle attendait son deuxième bébé avec Chris Pratt.

Cependant, Maria adorait la nouvelle coiffure de son fils. Elle a commenté : « Tu es superbe avec n’importe quelle couleur de cheveux », avec un emoji en forme de cœur.

Alex Pettyfer a également écrit « Love it », tandis que Jason Kennedy a plaisanté: « Avez-vous ajouté des roses au plafond de votre chambre ourr. »

Patrick a ensuite montré sa couleur fraîche lors d’un café à Brentwood, en Californie, au Caffe Luxxe. Il jouera bientôt dans The Staircase et The Yacht, bien qu’on ne sache pas si ses cheveux blonds apparaîtront à l’écran.