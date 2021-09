Patrick Stewart soutient l’aide à la mort

. Sir Patrick Stewart

L’acteur Sir Patrick Stewart, dont les fans de “Star Trek” se souviendront à jamais comme le capitaine Jean-Luc Picard, a de fortes convictions sur le débat sur le suicide assisté. Au cours des dernières années, Stewart a parlé ouvertement de sa conviction que les personnes aux prises avec une maladie en phase terminale devraient mettre fin à leurs jours selon leurs propres conditions. Dans un article du Daily Mail, il a même déclaré que s’il devait contracter une maladie en phase terminale, il opterait pour le suicide assisté avant de prolonger la souffrance.

Stewart a révélé que deux événements traumatisants dans sa propre vie l’avaient incité à défendre le droit de mourir dans la dignité : sa propre bataille contre une maladie cardiaque et la mort tragique d’un ami proche.

Une amie de Stewart a mis fin à ses jours

Avis de contenu : suicide

Stewart a commencé à s’exprimer publiquement en faveur du suicide assisté en 2014. Dans une interview avec Sky News, l’acteur a révélé qu’il soutenait le suicide assisté depuis plusieurs années et que ses propres directives médicales comprenaient des instructions spécifiques concernant ses convictions pour mettre fin à ses jours.

Il a ajouté qu’il n’avait auparavant aucune raison de parler publiquement de ces condamnations. Cependant, la mort « choquante » d’un ami l’a incité à devenir un défenseur du suicide assisté.

Stewart a expliqué que l’épouse de son ami David, qu’il connaissait depuis l’enfance, avait mis fin à ses jours à cause de l’énorme douleur qu’elle souffrait d’un cancer en phase terminale.

« Son partenaire était en phase terminale. [Ella] il avait un cancer dans plusieurs organes de son corps. [Ella] il souffrait de douleurs intenses et les soins palliatifs n’ont pas réussi à traiter complètement son état. Il avait déjà tenté de se suicider une fois par overdose sans succès. Bien sûr, cela a apporté encore plus d’angoisse et de tristesse. Une nuit, il avait deux chiens qu’il aimait, son partenaire a emmené les chiens se promener. Et pendant qu’ils étaient partis, il a mis un sac en plastique sur sa tête et a tiré fort sur les poignées. C’est ainsi que mon ami l’a trouvé lorsqu’il est revenu avec les chiens. Elle est morte seule. Elle est morte sans la consolation de ses chiens avec elle, qu’elle aimait, et, bien sûr, de son compagnon de toujours ».

Stewart a poursuivi en disant qu’il était tellement « choqué » par la mort de son ami qu’il a décidé de devenir un défenseur public franc du suicide assisté. Il a ensuite déclaré sans équivoque que les personnes en phase terminale devraient avoir le droit de mourir comme elles le souhaitent.

Dans l’article que Stewart a écrit pour le Daily Mail, il a affirmé qu’en raison des lois contre le suicide assisté, la femme de son ami “a mis fin à ses jours d’une manière terrible, complètement seule”. Il a écrit que si c’était légal [el suicidio asistido], elle aurait pu « tranquillement entrer dans les bras de David ».

Le propre contact de Stewart avec la mort

En octobre 2019, Stewart a joué dans un long segment de This Morning, un talk-show britannique, dans lequel il a exprimé son soutien au suicide assisté. Vers la fin de la conversation, l’un des animateurs lui a demandé si la propre santé de Stewart avait influencé ses convictions sur le droit de mourir dans la dignité.

Stewart a répondu, révélant qu’il avait lui-même frôlé la mort.

« J’ai été diagnostiqué [con una cardiopatía] de façon très inattendue lors de mon examen annuel… Mon cardiologue m’a dit : « Qu’est-ce que tu fais cet après-midi ? Et j’ai dit : ‘Je vais déjeuner chez Paramount Pictures.’ Il a dit: ‘Je préférerais que vous ne le fassiez pas. En cinq minutes, j’étais sur une civière donnant des informations sur mon plus proche parent. C’était donc assez dramatique. Je n’ai pas eu le temps de le traiter… Mais oui, c’était un réveil ».

Cet incident l’a forcé à affronter sa propre mortalité et à consolider ses décisions concernant l’euthanasie.

L’euthanasie est-elle légale au Royaume-Uni ?

Lorsque Stewart a commencé à exprimer publiquement son soutien au suicide assisté, il a également affirmé son adhésion au projet de loi sur la mort assistée de Lord Falconer. Le projet de loi a été présenté à la Chambre des Lords en 2014, peu de temps après que Stewart a commencé à aborder la question. Le projet de loi sur la mort assistée a été soumis au comité d’examen, mais y est resté bloqué. Différentes versions du projet ont été présentées depuis. La version la plus récente a été présentée à la Chambre des Lords en 2020.

Selon le National Health Service du Royaume-Uni, le suicide assisté et l’euthanasie restent illégaux dans le pays en septembre 2021. Le suicide assisté est défini par le NHS comme “l’acte d’aider délibérément une autre personne à se suicider”. D’autre part, il définit l’euthanasie comme « l’acte de mettre délibérément fin à la vie d’une personne afin d’atténuer ses souffrances ». Ainsi, aider quelqu’un à se suicider est aussi illégal que de prendre des mesures pour mettre fin à ses jours.

En vertu de la loi britannique, l’euthanasie est considérée comme une mort injustifiée ou un meurtre au premier degré, selon les circonstances. L’euthanasie d’une maladie en phase terminale pourrait entraîner une condamnation à perpétuité. Le suicide assisté est interdit par la loi sur le suicide de 1961, qui stipule que quiconque aide une autre personne à se suicider peut encourir une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison.

Malgré plusieurs projets de loi et votes soumis pour tenter de modifier ces lois, aucun n’a été couronné de succès jusqu’à présent.

Stewart a qualifié ces lois de “sauvages”, “cruelles” et “inhumaines”. Il continue de manifester en faveur de l’abrogation de la loi sur le suicide assisté et de l’approbation du projet de loi sur la mort assistée.

Si vous vivez une crise, veuillez contacter la National Suicide Prevention Line des États-Unis, une ligne d’assistance téléphonique gratuite 24 heures sur 24, au 1.800.273.TALK (8255) ou son équivalent au Royaume-Uni au 0800 689 5652.

Ceci est la version originale de Heavy.com par Austin Boyd

