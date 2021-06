Patrick Stump de Fall Out Boy fait une chanson thème Spidey ⋆ 10z viral

Miles Morales, Peter Parker et Gwen Stacy sont prêts à prendre le monde d’assaut dans un nouveau regard sur Spidey et ses Amazing Friends pour Disney Junior ! Avec des camées de certains de nos héros préférés comme Kamala Khan et Hulk, la bande-annonce montre Miles, Peter et Gwen se balançant dans la ville et aidant tout en faisant les choses qu’ils aiment.

Peter fait de la science, Miles a son art et Gwen joue de la batterie entre arrêter certains méchants emblématiques comme Green Goblin, Rhino, et plus encore. Veuillez vous assurer que votre son est activé pour celui-ci :

La chanson thème de « SPIDEY AND HIS AMAZING FRIENDS » a été dévoilée. La nouvelle série sera présentée plus tard cet été sur Disney Junior.pic.twitter.com/L73qWeOjYq – Cartoon Crave (@thecartooncrave) 7 juin 2021

Cette chanson thème vous a-t-elle rempli de joie ? Cela vous a-t-il redonné l’impression d’être un adolescent ? C’est probablement parce que Patrick Stump de Fall Out Boy le chante et comme le note Gizmodo, c’est en effet un bop. Cette chanson va rester dans ma tête les trois prochains jours et j’en suis très content. La mélodie donne vie à la chanson thème emblématique du dessin animé original avec une touche moderne qui ressemble beaucoup à Fall Out Boy. Et le message est tout au sujet de ces merveilleux amis qui protègent la ville ensemble. Pouvons-nous demander quelque chose de plus ? “Ce sont vos sympathiques araignées de quartier … WEB UP!” dit la chanson et oui, j’aimerais faire du web. Merci Patrick Stump.

Cette jolie émission pour enfants est si saine et devrait être une merveilleuse exploration de ces héros que nous connaissons et aimons tant. Tous mes bébés araignées ensemble ? J’adore le voir ! Spidey et ses amis incroyables seront diffusés plus tard cet été sur Disney Junior.

