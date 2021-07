Patrick Vallance prévient que les hospitalisations et les décès augmenteront ‘Le lien est affaibli – PAS br | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la pandémie était “loin d’être terminée” et ne serait pas terminée d’ici le 19 juillet, avec un potentiel de 50 000 cas détectés par jour à cette date. Mais il a promis de déchirer la réglementation anglaise sur les coronavirus à la prochaine étape de la feuille de route. La soi-disant “journée de la liberté” est attendue le 19 juillet, la décision d’aller de l’avant ou non étant prise une semaine plus tôt.

Malgré cela, le conseiller scientifique en chef a souligné que les décès et les hospitalisations liés à Covid continuent d’augmenter.

S’exprimant depuis Downing Street, M. Vallance a déclaré: “Les décès augmentent, ils sont à des niveaux faibles mais il y a une augmentation des décès tout comme il y a eu une augmentation des hospitalisations.

“Nous nous attendons à ce que cela continue également à mesure que le nombre de cas augmente.

“Pour répéter, les cas augmentent, le lien entre les cas et les hospitalisations et les cas et les décès est affaibli mais pas complètement rompu et nous nous attendons à une nouvelle augmentation.”

Un sondage a suggéré que la majorité des gens souhaitent que les masques faciaux restent obligatoires dans les transports publics et dans les magasins au-delà de ce mois.

Sept personnes sur 10 (71%) ont convenu que les masques faciaux devraient continuer d’être obligatoires dans les transports publics pendant une période supplémentaire une fois les restrictions levées, selon l’enquête YouGov auprès de 2 749 adultes britanniques.

Environ un sur cinq (21%) a déclaré que les masques ne devraient pas être obligatoires.

L’enquête a également révélé que 66% des personnes interrogées ont déclaré que les masques faciaux devraient continuer d’être obligatoires dans les magasins et certains lieux publics fermés – tandis que 27% n’étaient pas d’accord.

Il a ajouté: “Nous devons équilibrer les risques. Les risques de la maladie que les vaccins ont réduits mais très loin d’être éliminés et les risques de continuer avec des restrictions imposées par la loi qui ont inévitablement des conséquences néfastes sur la vie et les moyens de subsistance des gens, sur la santé des gens et la santé mentale.

“Il faut être honnête avec nous-mêmes que si nous ne pouvons pas rouvrir notre société dans les prochaines semaines, quand nous serons aidés par l’arrivée de l’été et par les vacances scolaires, alors nous devons nous demander : quand pourrons-nous retour à la normale?”

Bien que l’obligation légale de s’isoler restera pour les personnes testées positives ou identifiées comme contact par le NHS Test and Trace, M. Johnson souhaite que les contacts entièrement vaccinés soient exemptés et le gouvernement fournira plus de détails en temps voulu. .

Plus tard cette semaine, le secrétaire aux Transports Grant Shapps fera le point sur les plans visant à supprimer la nécessité d’isoler les arrivées entièrement vaccinées des pays de la liste orange, tandis que le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, présentera ses plans pour les écoles au milieu des inquiétudes concernant l’impact du système de bulles. .