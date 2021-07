Patrick van Aanholt achève son transfert du côté turc de Galatasaray

in

Patrick van Aanholt a officiellement signé pour le géant turc Galatasaray. L’international néerlandais était disponible en tant qu’agent libre après l’expiration de son contrat avec Crystal Palace.

L’international néerlandais apporte plus de qualité au côté turc

Les géants turcs Galatasaray ont officiellement signé l’arrière gauche néerlandais Patrick van Aanholt pour un transfert gratuit. Le joueur de 30 ans signe un contrat de trois ans qui le verra lié à la Turk Telekom Arena jusqu’en 2024. Van Aanholt était disponible en tant qu’agent libre après avoir épuisé son contrat avec Crystal Palace.

L’arrivée de l’arrière gauche apporte instantanément plus de qualité à la partie turque. Le poste était un sujet de préoccupation pour Galatasaray la saison dernière. Marcelo Sarrachi, qui était l’arrière gauche de premier choix, était prêté par le RB Leipzig. Il a souffert de blessures et n’a joué que 30 matchs au cours de la saison. Omer Bayram et Emre Tasdemir ont joué le rôle de remplaçants de Sarrachi, mais ils étaient loin d’être convaincants. Ce dernier a également raté une partie de la saison dernière avec des blessures.

Van Aanholt a eu sa juste part de coups la saison dernière, mais semblait toujours une menace chaque fois qu’il jouait. Le Néerlandais offre une meilleure menace offensive. Il a une bonne capacité de centre et est très bon avec le ballon à ses pieds. Ayant joué en Premier League, Van Aanholt est capable de gérer la pression de jouer pour un géant turc comme Galatasaray.

Une semaine très chargée pour Galatasaray

Galatasaray a été très occupé ces derniers jours. Le club a officiellement annoncé la signature du jeune latéral droit rennais Sacha Boey. Ils ont également récemment annoncé le transfert d’Alexandru Cicaldau de l’université roumaine Universitatea Craiova.

Selon Fabrizio Romano, ils ont également ouvert des discussions avec Parme concernant un éventuel accord pour le milieu de terrain Junior Hernani.

