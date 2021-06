Patrick Vieira à Crystal Palace est une «décision très courageuse», déclare Simon Jordan, qui insiste sur le fait que Frank Lampard aurait été mieux adapté pour le travail de Selhurst Park

Crystal Palace a été informé que la nomination de la légende d’Arsenal Patrick Vieira comme nouveau manager était risquée.

La longue attente des Eagles pour nommer le successeur de Roy Hodgson devrait enfin se terminer, selon l’Athletic, avec un accord de principe entre les deux parties.

Vieira semble prêt à décrocher son premier rôle de manager en Premier League

Vieira n’a pas encore mis de papier sur un accord à Selhurst Park, avec un permis de travail déjà en cours pour l’ancien patron niçois.

Réagissant aux nouvelles de l’échauffement de l’Euro GameDay de mardi, l’ancien propriétaire du Palace, Simon Jordan, a déclaré à talkSPORT : « C’est une décision très courageuse.

“Il n’a pas d’expérience dans la gestion du football anglais et la gestion de Nice et de New York – avec le plus grand respect – ne sont pas des projets car aucun de ces emplois n’était exceptionnel en termes de niveau d’accomplissement.

« C’est un risque. Si je prenais le risque et que je regardais la liste des managers disponibles, je plaiderais davantage en faveur de Frank Lampard si je déménageais sur ce territoire. »

Il a poursuivi: «Crystal Palace est en pleine mutation, ils ont la moitié de leur équipe de joueurs en rupture de contrat.

Jordan pense que Frank Lampard aurait été un meilleur choix pour le travail que Vieira

«Ils ont eu une liste de managers qui était assez saine et saine avec un départ étant Frank De Boer, qu’ils ont rectifié très rapidement.

« Si vous le regardez, ce sont Allardyce, Pulis, Hodgson et Pardew, tous des managers anglais établis de Premier League qui ont pu stabiliser Crystal Palace en Premier League.

« C’est un départ vaste et courageux. Est-ce bêtement courageux ? Le temps nous le dira.

« Je serais surpris si cela se produisait. Si c’est offert à Patrick Vieira, je pense qu’il leur tirerait le bras de l’épaule pour obtenir un emploi en Premier League.

O’Hara dit que le manque d’expérience de gestion de Vieira en Premier League en fait une nomination très risquée

Pendant ce temps, l’ancien Tottenham Jamie O’Hara est également contre la nomination potentielle.

«Je ne lui donne pas le feu vert, mais il pourrait prouver que tout le monde a tort. Il a eu du mal à Nice lors de son dernier rendez-vous et il a réussi en MLS », a-t-il expliqué.

«Mais il n’a aucune expérience en Premier League. Donc, entrer dans Crystal Palace dans l’état dans lequel il se trouve, qui a eu une stabilité avec Roy Hodgson et l’a maintenu au fil des ans, sera difficile.

« Maintenant, il y a une reconstruction massive là-bas avec tout un tas de joueurs sans contrat. Il doit construire une nouvelle équipe avec sa philosophie sans réellement gérer en Premier League auparavant.

“Frank Lampard, Nuno Espirito Santo, Frank Lampard, s’ils pouvaient les avoir, est un meilleur rendez-vous que Patrick Vieira.”