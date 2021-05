Patrick Vieira fait appel à Kroenkes pour le rachat d’Arsenal ⋆ .

La légende des Gunners estime que le moment est venu pour un nouveau propriétaire (Photo: .)

La légende d’Arsenal, Patrick Vieira, a appelé les propriétaires du club, la famille Kroenke, à “ laisser le club partir ” et a déclaré que le fondateur de Spotify, Daniel Ek, n’abandonnera pas sa tentative d’acheter les Gunners.

Le milliardaire suédois a révélé la semaine dernière que les Kroenkes – le propriétaire Stan et son fils Josh, qui est directeur du club – avaient rejeté sa proposition d’OPA qui aurait éclipsé 1,7 milliard de livres sterling.

Vieira, avec Thierry Henry et Dennis Bergkamp, ​​a aidé Ek dans sa tentative d’achat d’Arsenal et a maintenant exhorté les Kroenkes à “ s’impliquer davantage ” ou à accepter une offre et à s’éloigner.

Ek a fait une offre de 1,7 milliard de livres sterling aux Kroenkes plus tôt ce mois-ci (Photo: .)

«Au cours des deux dernières années, je pense que le club n’a pas pris la bonne direction. Et je pense qu’il est temps de changer. Si le changement ne se produit pas, je pense qu’Arsenal sera dans une position difficile ”, a déclaré Vieira au podcast ITV Football.

«Nous ne pouvons porter un jugement que de l’extérieur. Nous regardons chaque match d’Arsenal et il est difficile de reconnaître le club pour lequel nous avons joué.

“ Il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles Arsenal a chuté ces deux dernières années, mais a évidemment perdu Arsène et ne trouve pas le bon type d’équipage pour gérer le fait qu’Arsene n’était pas là n’était pas en place.

Et je pense que chaque année, Arsenal n’est pas parvenu à la Ligue des champions ou même cette année à la Ligue Europa. C’est donc une grande déception pour nous tous en tant que fans d’Arsenal.

Mais nous arrivons au moment où tout le monde au club, les Kroenkes, doivent s’impliquer davantage pour ramener Arsenal là où le club devrait être.

“ Si ce n’est pas le cas, je pense qu’il est temps pour eux de laisser le club partir et de laisser quelqu’un d’autre s’occuper du club de football. ”

Confirmant qu’Ek reviendrait avec une nouvelle offre, Vieira a poursuivi: “ Il va certainement réessayer.

Stan Kroenke a peu l’intention de vendre Arsenal malgré l’énorme offre d’Ek (Photo: .)

«Il va rester là pendant assez longtemps. C’est un grand fan d’Arsenal. Et lui parler plusieurs fois de son désir et de son engagement envers le club de football d’Arsenal sera fantastique.

“ De toute évidence, si le club n’est pas à vendre, il ne peut rien faire mais il va être là et il va attendre et il veut acheter le club.

«Je pense que ce sera vraiment important car Arsenal est dans un moment critique. Pour moi, c’est le bon moment pour lui de faire son maximum ou de faire ce qui est possible pour acheter le club, pour convaincre le pays d’acheter le club.



