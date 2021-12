Patrick Vieira fait une réclamation passionnante à Gallagher alors que Palace bat Everton

Patrick Vieira a fixé à Conor Gallagher un objectif de buts ambitieux pour la saison après son doublé contre Everton.

La star de Crystal Palace, prêtée par Chelsea, a présenté un homme du match alors que Palace a gagné 3-1 à Selhurst Park. Gallagher a donné l’avantage aux Eagles peu avant la mi-temps en balayant un centre de Jordan Ayew dans le filet du pied droit.

James Tomkins a doublé l’avance de Palace après la pause. Signature d’été Will Hughes, qui a commencé son premier match de championnat de la campagne, a frappé dans un coin qu’Everton n’a pas réussi à gérer. Tomkins était sur place au poteau arrière pour poignarder à la maison.

Le remplaçant des Toffees, Salomon Rondon, en a retiré un pour l’équipe de Rafa Benitez alors que le match s’échauffait. Il y a eu un certain nombre de défis fougueux, mais c’est l’équipe locale qui a eu le dernier mot.

Le défenseur d’Everton Seamus Coleman a décoché un coup franc rapide, ce qui n’a fait que mettre la pression sur son équipe. Gallagher a remporté le ballon d’André Gomes avant de frapper du pied droit en dehors de la barre.

Lors d’une interview d’après-match avec Sky Sports, Vieira a déclaré (via BBC Sport): « C’était une très bonne performance d’équipe. Nous avons été sous pression pendant des périodes et nous sommes restés ensemble.

« Pour gagner un match que nous devions gagner, il fallait beaucoup de personnalité et de courage. Les joueurs travaillent bien et très dur.

« Nous devons nous améliorer. Lorsque vous jouez bien et que vous menez 2-0, vous devez apprendre à gérer le match. C’est un pas en avant. Pendant 90 minutes vous traverserez une période difficile. Il s’agit de savoir comment gérer cela. C’est ainsi que nous allons nous améliorer en équipe.

« L’atmosphère ici est vraiment spéciale. Nous avons ressenti le soutien des fans. C’est un club de football vraiment spécial.

Vieira donne un objectif à Gallagher

Vieira a ensuite fait une réclamation passionnante à Gallagher, insistant sur le fait qu’il peut encore s’améliorer. « Il y a encore beaucoup à venir de lui. Il devra gérer sa force et trouver la meilleure façon de gérer son énergie », a ajouté le Français.

« C’est un joueur fantastique à avoir. Il donne tout à l’équipe et il peut marquer des buts. Avoir un milieu de terrain qui peut marquer 10-15 buts est important.

« Nous ne pensons pas à ce qui se passera dans le futur. Nous l’avons depuis un an et nous sommes heureux de travailler avec lui. C’est un gagnant-gagnant. On verra ce qui se passera en fin de saison.

« Ce qui est extraordinaire, c’est que nous parlions de la 90e minute où il a couru partout, trouver l’énergie pour marquer ce but a pris beaucoup de temps. »

