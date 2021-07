Patrick Vieira joue au football « pragmatique » et « le jury est toujours absent » sur la légende d’Arsenal alors qu’il devient le nouveau patron de Crystal Palace

in

Le style de jeu de Patrick Vieira en tant qu’entraîneur a été qualifié de ” pragmatique “.

La légende d’Arsenal et de la France a signé dimanche un contrat de trois ans pour devenir le nouveau patron de Crystal Palace.

.

Le style de jeu de Vieira a été critiqué en France

Le joueur de 45 ans a occupé des postes de direction au club MLS de New York et, plus récemment, de Nice.

Le journaliste de football français Philippe Auclair a admis que “le jury est sorti” sur Vieira, qui a mené Nice à une septième place lors de sa seule et unique saison complète en charge.

Auclair a déclaré à talkSPORT: «Je pense que c’est un homme très pragmatique.

« C’est quelqu’un qui est tactiquement très conscient, quelqu’un qui passe beaucoup de temps à se préparer.

« Il fait définitivement partie de la nouvelle école de management, c’est un manager moderne. Mais le type de football qu’il fait jouer à son équipe est assez pragmatique et met l’accent sur la solidité défensive.

“C’est probablement quelque chose qui sera une grande qualité pour Crystal Palace étant donné la situation dans laquelle ils se trouvent après le départ de Roy Hodgson et l’incertitude quant à l’avenir de leurs plus gros joueurs.

« Je dirais que le jury est sorti. En France, on le critique assez vers la fin de son règne. Ils pensaient qu’il était beaucoup trop négatif dans son approche des jeux.

GETTY IMAGES

Vieira a géré en Amérique et en France

« C’est quelque chose qu’il faut voir avec les joueurs qu’il avait à sa disposition, ils n’étaient pas le groupe le plus talentueux de tous les temps, il fallait s’appuyer sur des joueurs plus jeunes.

« En termes de résultats, c’était bon jusqu’au moment où il a été limogé après cinq défaites successives.

« Il n’était pas d’accord avec le nouveau propriétaire niçois et il y a eu quelques problèmes de recrutement.

«C’était un départ en raison de sa relation avec la propriété autant qu’avec les résultats. Je ne pense pas qu’on puisse prédire à quoi il ressemblera pour Crystal Palace en jugeant ce qu’il a fait à Nice.

. – Contributeur

Vieira a remporté plusieurs trophées au cours de sa carrière de joueur

Auclair pense que Vieira, qui a remporté trois titres de Premier League, une Coupe du monde et un Championnat d’Europe en tant que joueur, pourrait aider à attirer des noms de premier plan à Crystal Palace.

Il a ajouté : « Patrick apportera sa réputation de joueur au club. Il aura du poids.

« Il a un excellent réseau de contacts à travers le football mondial. Il ne fait pas partie de ces ex-joueurs qui se sont éloignés du jeu.

“Il a gardé un œil constant sur ce qui se passait absolument partout car il a un plan à long terme en ce qui concerne sa carrière.”