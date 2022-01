Patrick Vieira met Crystal Palace dans le mix pour le « formidable » Aaron Ramsey

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, admet que la star de la Juventus, Aaron Ramsey, est un » joueur formidable » au milieu des rumeurs d’un transfert en Premier League pour le Gallois.

Ramsey a quitté Arsenal pour la Juventus en juillet 2019, après l’expiration de son contrat aux Emirats. Il a depuis disputé 70 matches avec l’équipe italienne et remporté trois trophées : le titre de Serie A, la Coppa Italia et la Supercoppa Italia.

Cependant, il pourrait être en ligne pour un retour en Angleterre. Le patron de la Juve, Max Allegri, l’a dit lors d’une récente conférence de presse.

« Ramsey est revenu aujourd’hui après son congé pour travailler en Angleterre, mais c’est un joueur sortant », Allegri a déclaré aux journalistes.

L’annonce a mis Aston Villa en alerte, tandis qu’Everton et Newcastle surveillent également la situation du milieu de terrain.

Cependant, ce pourrait être Palace qui remporte la course pour Ramsey à la suite des récents commentaires de Vieira.

« Je pense que lorsque vous regardez son pedigree et son expérience, je pense qu’il améliorera beaucoup d’équipes en Premier League », a déclaré le Français (via Goal).

« J’aime le joueur. J’aime beaucoup de joueurs. Mais tu as l’air d’en savoir plus que moi sur sa disponibilité. De toute évidence, c’est un joueur formidable et je pense qu’il peut bien faire pour beaucoup d’équipes de Premier League.

Concernant la politique de transfert plus large des Eagles, Vieira a ajouté : « Avec le président [Steve Parish] et Dougie [Freedman, director of football] nous parlons toujours de la façon d’améliorer l’équipe. Bien sûr, s’il y a un joueur qui, selon nous, peut être un plus pour l’équipe, nous y réfléchirons.

« Pour le moment, je suis content de l’équipe que nous avons. Bien sûr, nous parlons, mais cela ne signifie pas que nous ferons des affaires. »

Newcastle devrait manquer Aaron Ramsey, le milieu de terrain étant sur le point d’effectuer un retour à Londres

L’attaquant du Palace s’apprête à quitter Selhurst Park

Pendant ce temps, l’attaquant du Palace Jean-Philippe Mateta pourrait être en train de quitter le sud de Londres.

Le joueur de 24 ans est prêté au club depuis janvier 2021, bien qu’il ait eu du mal à avoir un impact. Son record pour les Eagles s’élève à seulement deux buts en 13 matches.

L’équipe de Vieira vise à rectifier la situation ce mois-ci. Ils prévoient d’écourter la période de prêt de Mateta, lui permettant de retourner à Mayence en Bundesliga allemande.

Un déménagement à Saint-Etienne pourrait alors être réservé à l’ancien international français U21. Leur gérant, Pascal Dupraz, a déclaré aux journalistes que des pourparlers de transfert étaient en cours.

LIRE LA SUITE: Le duo Prem émerge alors que les chefs de Man City réduisent la liste des successeurs de Guardiola à deux