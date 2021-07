Patrick Vieira, nouvel entraîneur du Crystal Palace

in

Crystal Palace a annoncé ce dimanche son nouveau coach, Le Français Patrick Vieira, qui signe pour les trois prochaines saisons.

Celui qui a été joueur d’Arsenal, de la Juventus, de l’Inter Milan et de Manchester City, Il s’entraîne depuis qu’il a pris les rênes de New York en 2015, jusqu’à ce qu’il rejoigne Nice, où il est resté de 2018 à 2020. Avant cela, il était dans les catégories inférieures de Manchester City, où il a commencé sa formation d’entraîneur.

“Je suis très heureux d’avoir cette opportunité de revenir en Premier League et de diriger cette grande équipe. C’est un projet qui m’interpelle beaucoup, après avoir beaucoup discuté avec le président et avec le directeur sportif de ses ambitions et de ses projets futurs », a déclaré Vieira dans un communiqué.

“J’espère que nous pourrons nous améliorer et faire avancer ce club. Je l’attends aussi avec impatience. sentir l’atmosphère des fans, à la fois à Selhurst Park et à l’extérieur, car je sais à quel point cela peut être important pour l’équipe », a ajouté le Français.

Vieira arrive pour remplacer Roy Hodgson, qui a été retiré à la fin de la saison précédente.