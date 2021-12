Patrick Vieira pensait que la fête de Noël d’Arsenal serait une affaire calme, y a conduit mais a terminé la nuit en dansant sur des tables après qu’Arsène Wenger les ait laissés se mettre à genoux

Normalement, ce serait cette période de l’année pour voir des footballeurs déguisés en Batman alors qu’ils se lancent dans le traditionnel Noël à genoux.

Pas cette fois cependant. Les fêtes de Noël ont été annulées dans tout le pays alors que les fêtards choisissent de rester en sécurité et de profiter des festivités que tout le monde – sauf si vous travaillez pour le gouvernement – ​​a été refusée en 2020.

La fête de Noël d’Arsenal un an a vu Super Mario se joindre de force à The Hulk

Avant Wenger, il y avait une grande culture de la consommation d’alcool à Arsenal et le manager était réticent à laisser ses joueurs sortir pour leur fête de Noël, mais a cédé.

talkSPORT.com s’est souvenu d’une histoire amusante impliquant une réunion d’Arsenal en 1996 qui a vu un jeune Patrick Vieira initié à une tradition très britannique.

Vieira, maintenant directeur de Crystal Palace, a passé une grande partie de sa vie d’adulte en Angleterre et connaît tout de la culture en décembre, mais a récemment révélé que son équipe avait décidé d’annuler son propre shindig pour rester à l’abri de la variante montante d’Omicron.

Cependant, il y a 25 ans, il était un milieu de terrain naïf.

Peu de temps après qu’Arsene Wenger ait pris la direction de Highbury, les joueurs voulaient sortir et célébrer la plus belle période de l’année, mais le nouveau patron était très réticent à le faire, comme Lee Dixon l’a dit un jour à Four Four Two.

Cependant, après quelques convictions du capitaine du club Tony Adams, ils ont reçu le feu vert.

« La tradition était que nous sortions et que nous nous mettions absolument en cuir, puis que nous récupérions pendant notre jour de congé », a expliqué Dixon.

Avant Wenger, la culture de la consommation d’alcool d’Arsenal était légendaire, avec des joueurs qui boivent de l’alcool pour leur « Tuesday Club », car ils avaient généralement congé le mercredi pour récupérer.

Il y a eu beaucoup de changements lorsque le Français a pris le relais alors qu’il commençait lentement à faire sa marque dans le nord de Londres. De nouvelles recrues ont été recrutées de l’étranger – Vieira, 21 ans, étant l’une d’entre elles – où la culture était un peu plus axée sur l’alimentation.

Vieira a été signé à Milan pour 3,5 millions de livres sterling en 1996 et est resté au club pendant neuf ans. Il est maintenant de retour à Londres en tant que manager de Crystal Palace

Et lorsque le jeune milieu de terrain s’est présenté à une fête de Noël dans la capitale avec ses clés de voiture, ses coéquipiers ont été horrifiés.

Lorsqu’on lui a demandé des explications, il a déclaré qu’il s’était rendu là-bas pour prendre un repas et un verre de vin avant de s’élancer pour préparer la prochaine séance d’entraînement.

C’était comme s’il parlait une langue étrangère. « Les garçons n’avaient pas ça », a ajouté Dixon. « Alors nous lui avons pris ses clés, et bientôt Patrick a adoré et dansé sur les tables. »

Wenger est crédité d’avoir révolutionné la préparation des joueurs et leur régime alimentaire alors que les équipes étaient confrontées à des horaires de match de plus en plus exigeants.

Parlant des soirées bien arrosées, Ray Parlour de talkSPORT a rappelé le premier voyage de pré-saison du club avec Wenger.

« Il n’y a pas eu d’alcool pendant 14 jours. Imaginez les gars britanniques, nous bâillonnions », a-t-il ri.

« Le dernier jour, nous avons eu une réunion et Arsène Wenger a dit : ‘tu as été superbe, tu peux faire ce que tu veux ce soir’.

« Nous avons déjà vu le pub où nous allons.

« Nous sortons de ce bar après sept pintes rapides, et nous allons maintenant dans un autre bar. Et tous les gars français étaient au café en train de fumer !

« Je me suis dit : « comment allons-nous gagner la ligue cette année alors que nous sommes tous saouls et qu’ils fument ? »

« Et nous avons fini par gagner le doublé !

Arsenal a remporté le doublé championnat et coupe lors de la première saison complète de Wenger en charge