Patrick Vieira n’a pas pu résister à l’envie de faire référence à sa tristement célèbre rupture avec Roy Keane après que son équipe de Crystal Palace a cédé la victoire dans les braises mourantes de l’affrontement contre son ancienne équipe Arsenal.

Le légendaire milieu de terrain de Premier League a plaisanté en disant qu’il était « toujours calme dans le tunnel » après qu’Alexandre Lacazette ait tiré dans un égaliseur tardif pour arracher deux points à son équipe.

Vieira était d’humeur plaisante après le match malgré le coup tardif de son équipe

Keane s’est opposé à ce que Vieira ait tenté d’intimider Gary Neville dans le tunnel et lui a dit avec colère « Je te verrai là-bas »

En 2005, Keane n’a pas trop apprécié quelque chose qui a été dit à son coéquipier de Manchester United, Gary Neville, par le skipper d’Arsenal avant que les deux équipes – alors les équipes dominantes de la Premier League – ne s’affrontent à Highbury.

L’argument menaçait de dégénérer en un combat physique entre Keane et Vieira, qui avaient connu de nombreux duels sur le terrain, les coéquipiers et l’arbitre Graham Poll devant séparer les capitaines les uns des autres.

Et lorsque Neville dans le studio Sky Sports lui a demandé s’il avait failli perdre son sang-froid avec son côté Palace pour avoir concédé si tard, Vieira a insisté sur le fait qu’il n’est jamais en colère que si quelqu’un le provoque.

Il a déclaré : « J’ai toujours été calme même dans le tunnel, ce sont juste les autres qui me stressent !

Keane et Vieira ne se sont jamais entendus en tant que joueurs mais ils voient tous les deux le côté drôle maintenant

« L’entraîneur précédent que j’avais était vraiment calme et c’est le message que vous voulez faire passer aux joueurs.

« À l’intérieur, je suis en ébullition et excité à chaque instant du jeu, mais c’est ce que je suis. »

Dans le match, Pierre-Emerick Aubameyang a donné l’avantage à Arsenal dès le début, mais à partir de ce moment, Palace était la meilleure équipe alors que Christian Benteke et Odsonne Edouard ont frappé en seconde période pour apparemment gagner le match – uniquement pour que le remplaçant Lacazette égalise la mort.

Vieira avait pompé l’air pour célébrer les deux buts de Palace mais a été laissé sur ses hanches alors que Lacazette s’éloignait de jubilation à son égaliseur tardif.

L’ancien milieu de terrain français a ensuite déclaré que Palace n’avait pas eu de chance de ne pas repartir avec les trois points.

Il a ajouté : « Je suis vraiment déçu parce que la façon dont l’équipe est revenue en seconde période méritait de gagner le match.

Vieira ne pouvait pas croire que son équipe l’avait donné à la fin

«Je suis frustré pour eux, ils ont été courageux et ont fait preuve de caractère et encaisser un but comme celui-là, je suis déçu pour mes joueurs.

« Nous n’avons vraiment pas eu de chance aujourd’hui, c’est comme ça mais je pense qu’il y a plus à venir de l’équipe pour défier encore mieux.

« Les joueurs étaient vraiment frustrés parce que nous avons perdu deux points. Encaisser un tel but est vraiment difficile à accepter.

« Ces matchs nous rendront plus forts. Une performance comme celle-là m’a permis d’être plus exigeant envers les joueurs et de retourner sur le terrain et de nous améliorer encore.

