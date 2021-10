Patrick Vieira revient à Arsenal avec les Gunners essayant toujours de remplacer la présence du manager de Crystal Palace avec Abou Diaby, Mathieu Flamini et même Mikel Arteta essayant et échouant

Qui aurait pensé que le penalty final de Patrick Vieira pour Arsenal lors de la finale de la FA Cup 2005 serait suivi d’un déclin dans l’histoire du club ?

Il y a encore un vide dans le milieu de terrain des Gunners, 16 ans plus tard, sans que personne ne puisse égaler la présence imposante et dominante du Français.

Les remplaçants potentiels ne pouvaient pas égaler sa force, sa ténacité et son intelligence sur le ballon, y compris le manager actuel, Mikel Arteta, qui a joué pour le club entre 2011 et 2016.

La dernière apparition de Vieira sous un maillot d’Arsenal était la victoire finale de la FA Cup 2005 contre Manchester United

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal se rendra aux Emirats pour la première fois en tant que manager lundi soir.

Vieira est arrivé à Highbury en 1996 et est devenu la première signature qui a révolutionné le club sous la direction de son compatriote français Arsène Wenger.

Wenger a repéré son talent alors qu’il jouait pour Cannes, suivi d’un court passage à l’AC Milan.

Dès le moment où il a porté le maillot d’Arsenal, la capacité et la détermination de Vieira à prospérer dans l’élite anglaise ont conquis les supporters et formé un formidable partenariat avec son compatriote Emmanuel Petit.

Et, la paire a complété les capacités de l’autre qui a jeté les bases de l’un des partenariats de milieu de terrain les plus efficaces depuis la formation de la Premier League.

Il a ensuite porté ses fruits et a aidé l’équipe du nord de Londres à remporter le doublé en championnat et en FA Cup lors de la campagne 1997/98.

Wenger a signé Vieira en 1996 et les deux ont connu un grand succès ensemble

Les problèmes de discipline du milieu de terrain né au Sénégal sont devenus évidents. Le tempérament et le comportement de Vieira se sont rapidement améliorés, tout en équilibrant son avantage concurrentiel.

Cependant, le vainqueur de la Coupe du monde était réputé pour gérer le tempo du milieu de terrain comme ses traits clés. Tout simplement immense et impérieuse, une rivalité au milieu de terrain construite à laquelle nous n’aurions jamais pu penser et qui a vécu longtemps au fil des ans.

Il n’y avait pas de meilleure rivalité à l’époque, à part Roy Keane et Vieira de Manchester United.

Les deux équipes ont dominé la ligue de manière constante, mais leur rivalité n’a jamais disparu. Une chose était sûre, les deux stars partageaient la haine de perdre et n’arrêtaient pas de se serrer les coudes dans la bataille du milieu de terrain.

Keane a eu beaucoup de duels avec Vieira à l’époque

De multiples performances remarquables se sont succédé, dont un autre doublé. Puis, après le départ à la retraite de la légende du club Tony Adams, il a hérité du brassard de capitaine.

Il n’a pas déçu et a été le moteur de nouveaux succès. Plus particulièrement, il a été capitaine de l’équipe lors de la campagne des invincibles d’Arsenal en 2003/04 et a joué un rôle déterminant dans le succès de l’équipe en marquant des buts importants – personne n’oublierait sa performance dominante au milieu de terrain contre Chelsea à Stamford Bridge avant d’égaliser.

Le but le plus mémorable l’emportant sur les autres est le premier but à Tottenham qui a aidé à décrocher le titre à White Hart Lane.

Cependant, il est resté une autre saison au club et a terminé sa brillante carrière dans le nord de Londres en beauté.

Il a marqué le coup franc gagnant contre Manchester United lors de la finale de la FA Cup et a mis fin à la rivalité Keane contre Vieira.

talkSPORT.com revient sur le profil des milieux de terrain que le club a tenté de remplacer le milieu de terrain combatif et au fil des ans, qui reste toujours un talon d’Achille.

Mathieu Flamini (2004-2008/2013-2016)

Apparitions : 246 Buts : 13

Flamini est arrivé au club après la campagne des Invincibles et était largement considéré pour son éthique de travail et sa ténacité à jouer à plusieurs postes.

L’ancien milieu de terrain marseillais ne pouvait pas être à la hauteur des attentes d’être un titulaire régulier du club, et est devenu plus tard un milieu de terrain établi lors de la saison 2007/08, aux côtés de l’Espagnol Cesc Fabregas.

L’équipe de Wenger n’a pas remporté le titre avec 83 points, quatre points derrière les futurs champions de Manchester United.

Le meilleur moment de Flamini sous le maillot d’Arsenal a été de marquer un doublé contre son rival du nord de Londres, Tottenham Hotspur, en septembre 2015.

Il a reçu des éloges pour sa contribution lors de sa dernière campagne et a rejoint l’AC Milan lors d’un transfert gratuit plus tard dans l’été.

Flamini a rejoint le club en 2013 et a pris du retard sur l’ordre hiérarchique – pour être principalement utilisé comme joueur d’équipe.

Abou Diaby (2006-2015)

Apparitions : 180 Buts : 19

Diaby a rejoint les Gunners en tant que talent prometteur en janvier 2006, et Wenger a souligné qu’il avait « des aspects de Patrick Vieira dans son jeu », en particulier lorsqu’il a relevé les défis pour diriger l’équipe vers l’avant.

La meilleure performance de Diaby sous un maillot d’Arsenal était contre Liverpool à Anfield

Sa carrière à Arsenal ne s’est pas concrétisée par un certain nombre de blessures qui ont limité son temps de jeu.

Il y a eu des performances mémorables, notamment lors de la dernière victoire d’Arsenal à Anfield il y a neuf ans – une performance stellaire lui a valu une performance d’homme du match.

Malgré cela, d’autres renversements sont revenus le hanter. S’il n’était pas sujet aux blessures, il aurait pu être un meilleur joueur polyvalent que Vieira.

Alex Chanson (2006-2012)

Apparitions : 204 Buts : 10

L’international camerounais n’a jamais entamé sa carrière à Arsenal depuis le début.

Il était en grande partie un joueur marginal qui n’a pas attiré l’attention des fans avec ses premières performances.

Song avait besoin de temps de jeu, il a donc été prêté à Charlton en 2007.

Célébration de Song après avoir marqué son dernier but pour Arsenal contre Bolton lors de la campagne 2011/12.

Après son retour, il a progressivement gagné en confiance et est devenu une figure importante de l’équipe en raison des départs très médiatisés de Cesc Fabregas, Kolo Touré et Emmaunel Adebayor pour diriger des rivaux.

Il a assumé le rôle de milieu de terrain en profondeur lors de sa dernière saison et a formé un partenariat avec Robin van Persie pour remporter la dernière place en Ligue des champions.

Mikel Arteta (2011-2016)

Apparitions : 150 Buts : 16

Le manager actuel était l’une des nombreuses signatures des jours limites de la fenêtre de transfert de l’été 2011. Arrivé à son apogée, il a tout de même appliqué ses connaissances et son expérience à l’équipe quand ils en avaient le plus besoin.

Après le départ de Song à Barcelone, Arteta a pris le poste de milieu de terrain défensif – il manquait de rythme et de physique pour le poste.

Il était l’un des leaders de l’équipe qui lisait bien le jeu, avec sa distribution de passes et son jeu de position.

Quelques blessures et l’émergence de Francis Coquein ont limité son temps de jeu, avant de percer dans la direction.

Arteta célèbre avec l’ancien attaquant Oliver Giroud après avoir battu Hull City 3-2 lors de la finale de la FA Cup 2014 Francis Coquelin (2008-2018)

Apparitions : 160 Buts : 0

Le diplômé de l’académie n’a rien étincelé de spécial lors de ses premières étapes au club. Comme pour de nombreux jeunes joueurs, être prêté à Charlton était la meilleure option pour restaurer sa confiance.

Il a participé à la défaite 8-2 d’Arsenal contre Manchester United à Old Trafford et Sir Alex Ferguson a souligné la performance de Coquelin alors qu’il était « dépassé ».

Sorti de nulle part, le club a subi une crise de blessures au milieu de la saison 2014/15.

Ils ont ramené le Français et il a produit une solide démonstration lors de la victoire 2-0 d’Arsenal sur Man City à l’Etihad qui a fait taire les critiques.

Coquelin en action contre Manchester United.

Les performances de 30 ans ont chuté en raison des blessures de Santi Cazorla et la refonte du milieu de terrain en raison de l’arrivée de Grantit Xhaka a coûté sa place dans l’équipe.

Lucas Torreira (2018- présent/en prêt à la Fiorentina)

Apparitions : 89 Buts : 4

Dans l’ère post-Wenger, Unai Emery a été nommé nouvel entraîneur-chef et a recruté un milieu de terrain défensif dont le club rêvait depuis si longtemps.

Torreira avait impressionné lors de la Coupe du monde 2018 pour l’Uruguay et a rapidement été recruté.

Il a fait un début de vie impressionnant aux Emirats et a tout simplement adoré faire des tacles de dernier recours qui ont fait sourire les fans d’Arsenal.

L’international uruguayen a produit de solides performances et a remporté des batailles aériennes avec Fabinho et Sadio Mane de Liverpool.

getty

Torreira célèbre en marquant son premier but pour les Gunners contre leurs rivaux Tottenham Hotspur aux Emirats

Torreira a brillé dans la plus grande scène contre Tottenham Hotspur dans le derby du nord de Londres et a inscrit son premier but pour le club dans une performance globale.

La seconde moitié de la campagne a vu Emery jouer contre Torreira dans une position de milieu de terrain avancée à laquelle il n’était pas habitué.

Ce fut la même histoire pour la saison suivante et n’a jamais ravivé sa forme initiale, même sous la direction de l’entraîneur-chef Arteta.

Thomas Partey enfin la réponse ?

Le buzz et l’excitation de Thomas Partey étaient extraordinaires et personne ne pouvait s’attendre à ce que le mouvement se produise.

L’ancien défenseur d’Arsenal, Martin Keown, a assisté à ses débuts complets à Arsenal et a livré une ligne mémorable: « Il ressemble à Patrick Vieira pour moi. »

. – Piscine

Partey n’a pas encore fait de son mieux à Arsenal

Quelques performances mémorables se sont écoulées et l’ancien homme de l’Atletico Madrid a subi une saison de blessures.

Ce dernier a encore frappé en début de saison et sans lui, Arsenal était sans victoire.

Partey est revenu à l’action en septembre et a construit une série de performances constantes – marquant une excellente passe dans la préparation du but d’Aubameyang contre Norwich.

Des performances solides contre Burnley et Tottenham ont rappelé aux fans ce qu’il peut apporter à cette équipe à l’avenir.

Il a de grosses bottes à remplir au milieu de terrain d’Arsenal. S’il peut reproduire certaines de ses performances de manière cohérente, cela pourrait mettre un terme aux problèmes d’Arsenal pour le moment.