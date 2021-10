Patrick Vieira revient à Arsenal en tant que manager de Crystal Palace, alors que la légende fait face à l’ancien club où la rivalité avec Roy Keane est devenue emblématique et Arsene Wenger a déclaré « était toujours au bord de la violence »

Patrick Vieira se prépare à affronter Arsenal pour la première fois en tant qu’entraîneur, en affrontant un club où il a dirigé la série pendant neuf ans et n’a rencontré son match que contre un certain joueur de Manchester United.

Vieira s’est imposé comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps des Gunners pendant son séjour au club, et obtiendra probablement les réceptions les plus chaleureuses à son retour dans son ancien club bien-aimé en tant que patron de Crystal Palace.

La légende d’Arsenal Vieira affrontera son ancien club pour la première fois en tant que manager

Le Français était une icône à Highbury, soulevant trophée après trophée aux côtés d’Arsène Wenger

Le Français a affronté Arsenal en tant que joueur avec Man City et la Juventus, mais ce sera son premier voyage dans le nord de Londres au cours de sa carrière de manager.

Arsenal recherche un milieu de terrain de la qualité de Vieira depuis son départ il y a 16 ans, son époque au club ayant vu trois titres de champion et quatre FA Cup remportés sous son capitaine.

Sa domination au centre du parc a été un élément clé d’une période dorée sous Arsène Wenger, mais il y a eu des occasions où Vieira a affronté son égal.

Le vainqueur de la Coupe du monde a eu une bataille de longue date avec le milieu de terrain de Manchester United Roy Keane, qui a connu une ébullition dans le tunnel de Highbury en 2005.

Vieira a eu beaucoup de duels avec Keane à l’époque

La paire a failli en venir aux mains avant le match en raison des accusations d’intimidation de Gary Neville contre Vieira, qui ont vu Keane perdre la tête.

Il l’a gardé sur le terrain, cependant, avec United remportant 4-2, et Wenger a depuis parlé à talkSPORT de la rivalité historique de la Premier League et des flirts de Keane avec la violence.

« J’ai apprécié la rivalité », a déclaré Wenger dans une interview exclusive sur le talkSPORT Breakfast en octobre 2020.

« C’était une époque où les joueurs d’Arsenal étaient des joueurs d’Arsenal à vie, les joueurs de Liverpool étaient des joueurs de Liverpool à vie et les joueurs de Man United étaient des joueurs de Man United à vie.

« Donc, bien sûr, cela a exacerbé la rivalité parce que c’était » vous me devez « et vous vous détestiez.

Le crachat de Vieira et Keane dans le tunnel de Highbury restera dans l’histoire de la Premier League

Il y a rarement eu des moments plus gênants dans le football que la ligne de poignée de main après l’effondrement en 2005

« En plus de cela, vous aviez des personnages – vous parlez de Roy Keane et Patrick Vieira ; Keane a toujours été en marge de la violence même s’il était un grand joueur.

Vieira et Keane se sont affrontés 20 fois pour le club et le pays au cours de leur rivalité emblématique, remportant chacun six matchs.

Leur qualité et leur désespoir pour un avantage concurrentiel ont aidé United et Arsenal à se hisser au sommet du jeu.

L’aptitude de Keane à la violence l’a souvent poussé à aller trop loin lorsqu’il est sorti pour blesser l’opposition

Wenger a également discuté de ses batailles avec le patron de United, Sir Alex Ferguson, affirmant que leur haine l’un pour l’autre s’était depuis lors installée dans le respect.

« La rivalité entre moi et Alex ; J’étais un manager étranger qui venait perturber son règne, et il n’aimait pas ça.

«Il détestait perdre et je détestais perdre, alors à un moment donné, c’est allé trop loin.

«Mais avec le temps, après la fin de la compétition, la relation s’est améliorée. Et aujourd’hui, c’est paisible et convivial.

Bien sûr, les choses ne seront pas aussi hostiles lorsque Vieira reviendra à Arsenal dans la pirogue opposée, malgré la proximité des rivaux londoniens en Premier League.

Les clubs abordent le match de lundi avec seulement trois points entre les Gunners de la 13e place et les Eagles de la 14e place, une chance pour Palace de dépasser ses adversaires dans le tableau avec une grosse victoire.

Palace joue le meilleur football qu’ils aient joué depuis des années sous Vieira

La victoire contre son ancien club sera le plus beau moment en tant que patron de Palace jusqu’à présent, et le Français pense que son équipe a un bel avenir.

« Dans l’ensemble, je suis vraiment content du parcours que j’ai fait jusqu’à présent », a déclaré Vieira avant le match.

« Ce que je voulais vraiment, c’était revenir en Premier League pour gérer et j’ai vraiment de la chance d’être dans un bon club de football. Il y a la base pour m’exprimer en tant que manager et je veux grandir avec le club de football.

« Ce club de football est vraiment ambitieux, comme je le suis en tant que manager, et nous pouvons tous les deux réaliser de bonnes choses ici.

« Le club veut être plus grand et se lancer des défis pour de plus grandes choses, et nous sommes en train de développer quelque chose d’assez intéressant. »

