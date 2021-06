Patrick Vieira salue la star de Chelsea Billy Gilmour après le match nul entre l’Écosse et l’Angleterre à l’Euro 2020

Billy Gilmour a joué un rôle de premier plan dans l’impasse sans but entre l’Écosse et l’Angleterre (Photo: .)

Patrick Vieira a fait l’éloge de la “personnalité” et de la “capacité technique” de Billy Gilmour après que l’Écosse a tenu l’Angleterre à un match nul et vierge à l’Euro 2020 et a soutenu le jeune pour qu’il continue et ait un avenir énorme dans le jeu.

Gilmour a obtenu son premier départ international senior lors de la rencontre du groupe D de vendredi et le joueur de 20 ans a brillé au cœur du milieu de terrain écossais pour repartir de Wembley avec le prix de l’homme du match.

Le résultat a garanti que les chances de l’Ecosse d’atteindre la phase à élimination directe sont restées intactes et l’homme de Chelsea espère poursuivre sa course dans l’équipe mardi lorsque les hommes de Steve Clarke seront de retour au stade pour affronter la Croatie.

Gilmour a eu du mal à jouer régulièrement à Chelsea la saison dernière et était fortement lié à un transfert de prêt de Stamford Bridge en janvier, mais l’ancienne star d’Arsenal et de France Vieira est convaincue que le petit milieu de terrain est la vraie affaire.



Gilmour a éclipsé son coéquipier de Chelsea Mount à Wembley (Photo: .)

“Je pense qu’il a fait un match formidable”, a déclaré Vieira – qui a remporté l’Euro en 2000 – à ITV Sport après l’impasse.

« J’aime vraiment sa capacité technique. Il adore jouer au ballon.

«Il n’est pas assez physique ou vraiment fort. Mais sa personnalité lui a permis de monter sur le ballon et de faire le jeu par l’arrière.

“Ses coéquipiers n’ont pas peur de lui donner le ballon car ils savent à quel point il est bon avec le ballon.

“Je pense qu’il a un très bon avenir devant lui.”



Gilmour a eu du mal à jouer régulièrement à Chelsea la saison dernière (Photo: .)

La légende de Manchester United, Gary Neville, pense qu’il manque à Gareth Southgate un joueur avec les attributs de Gilmour au milieu de terrain et pense que le match de vendredi aurait été une “expérience qui donne à réfléchir” pour Kalvin Phillips et Declan Rice.

“Son tempérament est fantastique, il accepte le ballon, regarde ces clips, c’est une expérience qui donne à réfléchir pour l’Angleterre”, a déclaré l’ancien arrière droit d’Angleterre et de Manchester United.

‘Gilmour, [John] McGinn et [Callum] McGregor était meilleur sur le ballon que les milieux de terrain anglais mais pas seulement ça, [Kieran] Tierney, [Grant] Hanley et [Scott] McTominay à l’arrière était meilleur sur le ballon en le passant au milieu de terrain, [John] Des pierres, [Tyrone] Mings, Rice et Phillips ont eu du mal à réussir ce jeu de construction la nuit dernière.

Plus : Royaume-Uni



“Gilmour a toujours été disponible, l’Angleterre n’a pas ce joueur.

«Les gens pourraient pointer du doigt Kalvin Phillips, mais il n’est pas aussi bon avec le ballon, pour accepter le ballon, que Gilmour. Techniquement, il va un peu mieux.

