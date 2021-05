Patrick Willis prononce un discours inspirant à Ole Miss Commencement ⋆ .

Qui n’aime pas un bon message inspirant d’une personne inspirante? La promotion Ole Miss de 2020 a reçu exactement cela de l’ancien secondeur de la NFL Patrick Willis lors de la cérémonie d’ouverture de samedi.

Ancien élève de l’Université du Mississippi lui-même, Willis est retourné samedi au stade historique de Vaught-Hemingway pour livrer un message étonnant aux quelque 3 000 diplômés présents.

Le discours complet peut vraiment être résumé par la citation suivante:

«Si vous croyez et que vous avez un rêve, allez-y. Que personne ne vous enlève cela. – Patrick Willis # OleMissGrad20 pic.twitter.com/WZmL3oDJuY – Ole Miss (@OleMiss) 8 mai 2021

Magnifique, absolument magnifique!

Patrick Willis a joué son bal universitaire à Ole Miss de 2004 à 2006. Il a obtenu un baccalauréat en justice pénale et a ensuite été repêché n ° 11 au classement général par les 49ers de San Francisco lors du repêchage 2007 de la NFL.

Au moment où il a pris sa retraite à 30 ans en 2015, Willis avait remporté sept hochements de tête au Pro Bowl et avait été nommé membre de la première équipe All-Pro à cinq reprises. Un acte de classe à la fois sur et en dehors du terrain, Willis devrait finalement être intronisé au Pro Football Hall of Fame. En d’autres termes, il est lui-même une source d’inspiration vivante pour les jeunes athlètes et les professionnels.

Patrick Willis a un message pour la classe #OleMiss de 2020. # OleMissGrad20 pic.twitter.com/PVOLpWVYZU – Ole Miss (@OleMiss) 8 mai 2021

Poursuivre des rêves, même ceux qui ont de longues chances, n’a rien de nouveau pour Patrick Willis. Dans une interview plus tôt cette année, il a raconté l’histoire de son enfance dans la campagne du Tennessee. Dans une classe de première année sur le sujet, Willis a catégoriquement dit à son professeur qu’il défierait les probabilités statistiques et ferait partie des 1% de tous les athlètes à réussir au niveau professionnel.

Mission accomplie.

Il était aussi sacrément bon en tant que rebelle, une notion qui se reflétait dans le point culminant partagé par le compte Twitter Ole Miss avant la cérémonie de début.

#ProTip – Ne vous mettez pas entre @ PatrickWillis52 et l’étape de lancement aujourd’hui… # OleMissGrad20 pic.twitter.com/FVDaZ31EW9 – Ole Miss (@OleMiss) 8 mai 2021

Quelques citations plus inspirantes du discours d’ouverture de Patrick Willis peuvent être trouvées ci-dessous pour ceux qui souhaitent glaner un peu plus de motivation.

#OleMiss Le chancelier Glenn Boyce accueille Patrick Willis à Vaught-Hemingway. Il fera encore plus d’histoire demain en tant que conférencier du lancement 2020! pic.twitter.com/x7HtaL6kCf – William Kneip (@williamkneipOM) 7 mai 2021

«Le but alimente l’esprit, la vision conduit le corps et la passion alimente l’âme.»

«Sur votre chemin vers la grandeur, il y aura des jours heureux et des jours tristes, mais rappelez-vous que toutes les choses que vous traverserez vous façonneront et vous façonneront pour l’objectif que vous avez en tête.»

«Classe 2020, vous êtes déjà sur la bonne voie pour accomplir quelque chose que vous avez commencé à voir il y a longtemps. Alors imaginez ce que c’est pour vous et faites-le.

