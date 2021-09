Patrick Wilson d’Aquaman 2 partage une photo torse nu déchirée lors du tournage de The Lost Kingdom

Patrick Wilson a récemment joué dans The Conjuring 3, où il a enfilé son gilet et son costume typiques des années 70 et 80. Il mettra cependant une combinaison spatiale pour son plus prochain film Moonfall, face à Halle Berry qui a terminé le tournage et devrait sortir en février 2022 de l’année prochaine. De toute évidence, le tournage actuel d’Aquaman 2 fait que Wilson change une fois de plus de direction alors qu’il retourne à la mer, entièrement déchiré et torse nu. Nous pourrons voir le produit de son travail acharné sur le film DC l’année prochaine, lors de sa sortie en décembre prochain.