Patrick Wilson d’Aquaman partage une photo en sueur avant la réunion avec Jason Momoa sur la suite

L’Univers étendu DC est en croissance constante et un certain nombre de projets très attendus s’annoncent. Les fans ont hâte de se replonger dans la franchise sous-marine Aquaman, en particulier après la sortie de Justice League de Zack Snyder. La prochaine suite d’Aquaman de James Wan arrive, et l’acteur Patrick Wilson a récemment partagé une photo en sueur avant de retrouver Jason Momoa.