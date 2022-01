Patrik Schick entre dans l’histoire avec le Bayer Leverkusen

01/10/2022 à 16h30 CET

L’attaquant du Bayer Leverkusen, Patrik Schick, est l’un des noms propres de la Bundesliga. Avec un total de 17 buts en 14 matchs, l’attaquant est pleinement entré dans la lutte pour le trophée du meilleur buteur aux côtés de Robert Lewandowski (20) et Erling Haaland (13).

17 – Patrik Schick du Bayer 04 Leverkusen a marqué 17 buts en #Bundesliga cette saison, plus que tout autre joueur de Leverkusen n’avait réussi à marquer lors des 18 premières journées d’une saison de BL. Prospère. #B04FCU pic.twitter.com/QE4NW4pjFq – OptaFranz (@OptaFranz) 8 janvier 2022

Le Tchèque, qui fut l’une des sensations du dernier Championnat d’Europe avec son équipe, Il est le premier joueur de toute l’histoire d’un club allemand à marquer autant de buts à ce stade de la saison en Bundesliga..

L’ancien de l’AS Roma vit un beau moment de sa carrière à 25 ans et après n’avoir pas fini de s’installer dans ses précédentes étapes : Sampdoria, AS Roma et Leipzig. En tant que joueur du Bayer, il compte déjà 30 buts et cinq passes décisives en 55 matches officiels.

Revenez sur la piste gagnante

Le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane n’a pas dépassé le match nul contre l’Unión Berlin à domicile et a signé son quatrième match consécutif sans gagner en Bundesliga, ce qui le laisse hors des positions de la Ligue des champions. Avec 29 points, il occupe la cinquième position, à un point de Fribourg.

L’équipe allemande est l’une des révélations de la saison et, en partie, c’est grâce à leur duo triomphant : Patrik Schick et Florian Wirtz dirigent une équipe jeune, effrontée et audacieuse. L’objectif est de revenir concourir dans la compétition continentale maximale.