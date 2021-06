Patrik Schick, leader de la République tchèque et joueur à la mode en Eurocup

28/06/2021 à 12h15 CEST

Daniel Guillen

L’attaquant de la République tchèque, Patrik Schick, a été consolidé comme l’un des joueurs les plus importants de l’Eurocup et a mené son équipe aux quarts de finale, où il affrontera le surprenant Danemark. Deuxième meilleur buteur du tournoi, avec quatre réalisations, et créateur de l’un des meilleurs buts du tournoi et de la saison, il est devenu la plus grande menace tchèque et il entre dans l’histoire avec l’équipe de Jaroslav Šilhavý.

Le joueur du Bayer Leverkusen, qui arrivé de l’AS Roma l’été dernier, S’inscrire 15 buts en seulement 30 apparitions pour la République tchèque et c’est à trois buts de se faufiler dans le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps de l’équipe nationale. Dirige actuellement Jan Koller avec 55 buts en 91 matchs, suivi de Milan Baros (41) et Antonin Puc (34). Un peu plus loin, le nombre de participations : le joueur qui a le plus porté l’élastique est Petr Cech, avec un total de 124 apparitions.

L’attaquant de 25 ans a marqué trois buts en phase de groupes et a marqué le but de la tranquillité contre les Pays-Bas. Avec un total de quatre, l’attaquant n’est qu’à un but d’égaler Milan Baros (5) en tant que meilleur buteur des tournois majeurs avec l’équipe senior de République tchèque.

15 – Patrik Schick a marqué 15 buts en 30 matchs pour la République tchèque et seul Milan Baros (5) a marqué plus de buts dans les tournois majeurs que Schick (4) parmi les joueurs tchèques. Stylet. #EURO2020 pic.twitter.com/p3hsASVpZv – OptaJose (@OptaJose) 27 juin 2021

Remarqué pour son expérience à Rome

Schick est arrivé à l’AS Roma en provenance de la Sampdoria en 2017 pour un montant proche de 42 millions d’euros. La signature la plus chère de Monchi n’a pas fini d’offrir la performance attendue et Il a fini par être prêté à Leipzig et, plus tard, transféré à Leverkusen pour un peu plus de 26 millions d’euros.

L’avant, mesurant 1,87 m, a découvert dans cette Eurocup un joueur complet et surtout autonome. La figure principale de la République tchèque est l’un des plus grands arguments pour vaincre le Danemark au prochain tour et atteindre les demi-finales, ce qu’ils n’ont pas réalisé depuis 2004.