Patrimoine de Mumbai: événements virtuels pour sensibiliser à la culture et aux traditions de Maximum City

L’idée est d’utiliser la musique live comme moyen de sauver le patrimoine de Mumbai.

Afin de préserver le patrimoine culturel de la ville, un concert de musique live est organisé dans le but de sensibiliser aux traditions de Mumbai. Le concert de musique virtuelle a lieu à partir du 10 avril où la Indian Heritage Society-Mumbai utilise de la musique classique indienne. L’idée est d’utiliser la musique live comme moyen de sauver le patrimoine de Mumbai. L’événement sera organisé sous la forme du festival de musique «Mumbai Sanskriti» au Convocation Hall de l’Université de Mumbai. Le tourisme Maharashtra soutient l’événement virtuel et il a été organisé par Northern Lights.

Les performances musicales en direct seront diffusées virtuellement depuis l’intérieur du Convocation Hall. Bien sûr, la salle est célèbre pour ses vitraux victoriens, ses grillades complexes, ses carreaux Minton et ses balcons et meubles en teck de Birmanie. La structure architecturale du XIXe siècle a reçu le prix UNESCO Asie-Pacifique pour sa contribution à la conservation du patrimoine en 2007. Cette année-là seulement, le Convocation Hall a également reçu le prix de la Société du patrimoine indien (Mumbai).

Afin de promouvoir le patrimoine, l’événement a été divisé en quatre concerts numériques – qui seront diffusés sur la chaîne YouTube officielle de l’Indian Heritage Society-Mumbai. L’événement peut être suivi par tous les passionnés de musique et de patrimoine numériquement. Les concerts auront lieu les 10 avril, 17 avril, 24 avril et 1er mai à 19 h.

Il est à noter que de tels festivals de sauvegarde du patrimoine dans la ville sont organisés depuis 1992 sous le nom de Music Sanskriti. Discutant de l’importance de cet événement, Anita Garware, présidente, Indian Heritage Society – Mumbai a déclaré que le patrimoine, la culture et les traditions de Mumbai font partie d’une lignée vénérable et par conséquent, ils devraient être conservés. Selon elle, l’événement marque un effort vers cette cause.

Commentant l’événement à venir, le Dr Dhananjay Sawalkar, directeur de la direction du tourisme, a déclaré qu’il y a un maximum de sites du patrimoine mondial de l’UNESCO dans le Maharashtra qui mettent en valeur la riche diversité culturelle et le patrimoine du pays.

