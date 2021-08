Patrimoine mondial de l’UNESCO : les chemins de fer indiens reprennent le train jouet entre New Jalpaiguri et Darjeeling ; vérifier les horaires

Le transporteur national a repris les services de Darjeeling Toy Train à partir du 25 août 2021.

Darjeeling Himalayan Railways : Moment de fierté pour les chemins de fer indiens ! Récemment, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a lancé un timbre sur le chemin de fer de Darjeeling Himalayan. Parmi quelques sites du patrimoine mondial, l’emblématique Darjeeling Himalayan Railway (DHR) des chemins de fer indiens attire des touristes du monde entier. Le transporteur national a repris les services de Darjeeling Toy Train à partir du 25 août 2021 (mercredi). Selon la Northeast Frontier Railways, le numéro de train 52541/52540 New Jalpaiguri – Darjeeling – New Jalpaiguri se compose de trois voitures dont une FCZ, une VS et une Parcel Van. Le train circule tous les jours selon l’horaire suivant :

Le train numéro 52541 part de New Jalpaiguri à 10h00, s’arrête à la gare de Siliguri Junction à 10h25, s’arrête à la gare de Sukna à 11h00, à la gare de Rangtong à 11h34, à la gare de Tindharia à 12h : 40h00, arrêts à la gare de Gayabari à 13h13, gare de Mahanadi à 13h41, gare de Kurseong à 14h20, gare de Tung à 15h00, gare de Sonada à 15h45, Ghum à 16h35, et arrive à la gare de Darjeeling à 17h20.

Le train numéro 52540 part de la gare de Darjeeling à 8h00, s’arrête à la gare de Ghum à 20h30, s’arrête à la gare de Sonada à 9h15, à la gare de Tung à 9h54, s’arrête à la gare de Kurseong à 10h30, gare de Mahanadi à 11h10, gare de Gayabari à 11h41, arrêts à la gare de Tindharia à 12h17, gare de Rangtong à 13h25, gare de Sukna à 14h, Siliguri Gare de jonction à 14h32, New Jalpaiguri à 15h15.

Il y a quelques jours, le transporteur national a repris les services de trajet Darjeeling Himalayan Railway Joy entre Darjeeling et Ghum pour les touristes et les passagers.

