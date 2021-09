Patriot Games vs. Danger clair et présent : quel film de Harrison Ford Jack Ryan est le meilleur ?

Inclusion d’autres personnages de Tom Clancy

Patriot Games et Clear and Present Danger présentent tous deux Jack Ryan (ainsi que sa famille) et Jim Greer, mais quel film utilise le mieux les autres personnages emblématiques de Tom Clancy ?

Personnages de Patriot Games

Un pré-Pulp Fiction Samuel L. Jackson apparaît dans Patriot Games en tant que lieutenant-commandant Robby Jackson et fournit une grande aide lors du raid de l’IRA sur la maison de Jack Ryan dans l’acte final du film.

Caractères clairs et présents de Danger

Willem Dafoe joue le rôle de l’agent des forces spéciales John Clark dans Clear and Present Danger, et bien qu’il ait été décrit comme un personnage plus moralement ambigu au début, il finit par se ranger du côté de Jack Ryan dans sa dernière tentative pour sauver les membres survivants de la RECIPROCITY. équipe et aller au fond du complot.

Gagnant: Non seulement nous voyons plus de Jim Greer dans Clear and Present Danger (sa mort ajoute beaucoup de poids émotionnel au film), mais il présente également John Clark, qui est peut-être le deuxième personnage le plus notable de Tom Clancy à côté de Jack Ryan. .